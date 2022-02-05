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Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi kahverengiye döndü - Son Dakika

Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi kahverengiye döndü

05.02.2022 17:32

Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi kahverengiye döndü İstanbul'da karların erimesiyle Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 53'e yükseldi.

Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi kahverengiye döndü

İSTANBUL - İstanbul'da karların erimesiyle Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 53'e yükseldi. Ancak derelerden gelen çamurlu suyun etkisiyle barajda suyun rengi kahverengiye döndü.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. Karların erimesiyle birlikte Alibeyköy Barajı'nda Ocak 2022'de doluluk oranı yüzde 37.25 seviyesindeyken, Şubat 2022'de ise yüzde 53 seviyesine yükseldi. Yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen baraj çevresi, karların erimesinin ardından derelerden gelen çamurlu suyun etkisiyle kahverengine döndü. Kahverengine dönen Alibeyköy Barajı havadan drone ile görüntülendi. Havadan görüntülenen Alibeyköy Barajı'nda daha önce koyun ve keçilerin otladığı alanlar, yeniden suyla dolmaya başladı.

Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi kahverengiye döndü
Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi kahverengiye döndü
Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi kahverengiye döndü
Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi kahverengiye döndü

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İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi kahverengiye döndü - Son Dakika


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