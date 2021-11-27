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ALİBEYKÖY BARAJI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİNDE - Son Dakika

ALİBEYKÖY BARAJI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİNDE

27.11.2021 12:14

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranı yüzde 41.44'e geriledi.

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranı yüzde 41.44'e geriledi. Doluluk oranının yüzde 17.03 olarak ölçüldüğü Alibeyköy barajında eskiden su dolu alanlar keçilerin otladığı meralar haline geldi. Barajda son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor.

İstanbul'un barajlarında İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 41.44 olarak kayıtlara geçti. Verilere göre son bir hafta içinde barajlardan 5 milyon 82 bin metre küp su eskildi. İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl Nisan ayında yüzde 80.82 olan doluluk oranı daha sonra düşmeye başlamıştı. Son on yılda ölçülen bu tarihteki doluluk oranı 2015 yılında yüzde 64.1 olarak kayıtlara geçmişti.

KEÇİLER OTLUYOR

İstanbul'da yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biride Alibeyköy barajı oldu. Alibeyköy barajında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 17.03 olarak ölçüldü. Barajın eskiden suyla dolu balıkların yüzdüğü alanlarda artık keçilerin otladığı meralar haline geldi. Barajda son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 15.6'ya gerilemişti. Bu rakam son 10 yılın en düşük oranı olarak tarihe geçmişti.

İKİ BARAJ GÖLÜ ADETA KURUDU

İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardan Kazandere ve Papuçdere barajları adeta kurudu. Kazandere barajında doluluk oranı 4.62'ye Papuçdere barajında yüzde 2.77'ye kadar geriledi. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek baraj gölü ise Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 67.49 olarak ölçüldü.

İstanbul'un barajlarının doluluk oranları

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Alibeyköy barajı yüzde 17.03

Büyükçekmece barajı yüzde 40.06

Darlık yüzde 35.59

Elmalı yüzde 50.36

Istrancalar yüzde 35.48

Kazandere yüzde 04.62

Ömerli yüzde 67.49

Papuçdere yüzde 02.77

Sazlıdere yüzde 20,91

Terkoz yüzde 42.24

ALİBEYKÖY BARAJI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİNDE
ALİBEYKÖY BARAJI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİNDE
ALİBEYKÖY BARAJI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİNDE
ALİBEYKÖY BARAJI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİNDE
ALİBEYKÖY BARAJI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİNDE
ALİBEYKÖY BARAJI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİNDE
ALİBEYKÖY BARAJI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİNDE
ALİBEYKÖY BARAJI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİNDE
ALİBEYKÖY BARAJI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİNDE
ALİBEYKÖY BARAJI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİNDE
ALİBEYKÖY BARAJI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİNDE
ALİBEYKÖY BARAJI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİNDE

İstanbul, Baraj, Nisan, küp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALİBEYKÖY BARAJI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİNDE - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALİBEYKÖY BARAJI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİNDE - Son Dakika
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