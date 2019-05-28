Son Dakika Haberleri: Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk kayboldu
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Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk kayboldu

2 saat önce

Serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajında kaybolan 2 çocuk için kurtarma çalışması başlatıldı.

Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk kayboldu, System.String[]
Serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajında kaybolan 2 çocuk için kurtarma çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk kayboldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:31 Kaynak: AA
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