Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk kayboldu
2 saat önce
Serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajında kaybolan 2 çocuk için kurtarma çalışması başlatıldı.
Serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajında kaybolan 2 çocuk için kurtarma çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:31 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk kayboldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı.
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