Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk kayboldu

Serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajında kaybolan 2 çocuk için kurtarma çalışması başlatıldı.

Serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajında kaybolan 2 çocuk için kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk kayboldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

BİNGÖL BORÇ PARAYLA KURDUĞU TANDIRDA 500 EKMEK ÜRETİYOR

İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Çocuk istismarını anlatan kitapta bulunan iğrenç satırlar, sosyal medyada büyük tepki topladı

Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler yayınlandı