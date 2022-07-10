ALİBEYKÖY BARAJINA GİREN ÇOCUK BOĞULDU - Son Dakika
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ALİBEYKÖY BARAJINA GİREN ÇOCUK BOĞULDU

10.07.2022 11:28
ALİBEYKÖY BARAJINA GİREN ÇOCUK BOĞULDU

SULTANGAZİ'de Alibeyköy barajına yüzmeye giren yabancı uyruklu çocuk boğularak hayatını kaybetti.

SULTANGAZİ'de Alibeyköy barajına yüzmeye giren yabancı uyruklu çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün 17.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Güzelce Kemeri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Abdullah Hamadag(9) arkadaşlarıyla birlikte Alibeyköy Barajı'na girdi. Bir süre sonra arkadaşları, Hamadag'ı suda hareketsiz durduğunu görerek gölden çıkarttı. Çevrede piknik yapanlar çocukların yardım çığlığı üzerine 112'yi arayarak ambulans istedi. Ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve ilk yardım sertifikası olan Mahmut Torun yaklaşık 40 dakika kadar Hamadag'a ilk yardım müdahalesi yaptı. Olay yerine yürüyerek gelebilen ambulans ekipleri Torun'un ilk yardım müdahalesine devam ederek sedye ile ambulansa taşıdı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abddulah Hamadag tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"SUNİ TENEFFÜS VE KALP MASAJIYLA 30-40 DAKİKA CİVARI UĞRAŞTI"

Olayın görgü tanıklarından İbrahim Şahin, "Biz arkadaşlarla buraya oturuyorduk. Buradaki çoban arkadaşlar boğulma vakası olduğunu söyledi. Yardımcı olmak için hemen koştuk. Çocuk o durumda baya kötüydü. Nabzı baya zayıftı. Bir abinin ilk yardım bilgisi varmış. Suni teneffüs ve kalp masajıyla 30-40 dakika civarı uğraştı. Sağlık ekipleri alıp götürdüler. Doktor değildi ilk yardım müdahale bilgisi varmış. Ben çocukların yüzdüğünü gördüm. Muhabbete daldık arkadaşlarla. Çocuk boğulmuş çoban söyledi bize. Ben, Cebeci köyünden ambulans burayı bulamaz diyerek motorla almaya gittim. Ama ambulans Kemerburgaz tarafından gelmiş. Ambulansı bırakıp yürüyerek gelmişler" dedi.

"HEMEN MÜDAHALE ETTİM"

İlk yardım bilgisiyle boğulan Hamadag'a 40 dakika müdahale eden Mahmut Torun, "Ben ailemle buraya çay içmeye geldim. Bu esnada çocuğun yerde yattığını gördüm. İlk yardım sertifikam vardı. Hemen müdahale ettim. 40 dakikaya yakın kalp masajı ve suni teneffüsle müdahale ettim. Ambulans geldi, sedye ile ambulansa kadar götürüp teslim ettim. Polis arkadaşların söylediğine göre 9 yaşlarında Suriye uyruklu olduğu, Haseki Hastanesi'ne kaldırılacağını söylediler. Nabzı çok zayıftı. Yaklaşık 40 dakika müdahale ettim. Aynı nabızla ambulansa bindirdik" şeklinde olayı anlattı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ALİBEYKÖY BARAJINA GİREN ÇOCUK BOĞULDU - Son Dakika

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