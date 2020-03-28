Alibeyköy cep otogarı boş kaldı - Son Dakika

Alibeyköy cep otogarı boş kaldı
6 saat önce
İstanbul'da otogarlarda otobüs seferleri saat 17.00'da durduruldu.
İstanbul
'da otogarlarda otobüs seferleri saat 17.00'da durduruldu. Son otobüslere binen yolcuların ardından Alibeyköy Cep Otogarı boş kaldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu duyurmuştu. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Alibeyköy Cep Otogarı boş kaldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:08 Kaynak: DHA
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