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ALİBEYKÖY'DE ÇİÇEKÇİLER FİYATLARI BEĞENMEDİ, MEZATI TERK ETTİ - Son Dakika

ALİBEYKÖY'DE ÇİÇEKÇİLER FİYATLARI BEĞENMEDİ, MEZATI TERK ETTİ

10.02.2022 10:53
ALİBEYKÖY'DE ÇİÇEKÇİLER FİYATLARI BEĞENMEDİ, MEZATI TERK ETTİ

SEVGİLİLER Günü yaklaştı, çiçekçiler mezatların yolunu tuttu.

SEVGİLİLER Günü yaklaştı, çiçekçiler mezatların yolunu tuttu. Alibeyköy'deki çiçek mezatına gelenler ise, fiyatları görünce protesto ederek mezatı terk etti. Sevgililer Günü için toptan çiçek almaya gelenler fiyatların geçen seneye göre yüzde 100'den fazla arttığını dile getirdi. İsmet Ağızkaloğlu  "5-6 liraya gül alıyorduk. Şu anda en düşüğü en ucuzu 13 liradan başlıyor, 20-25 liraya çıkıyor. Biz bunu müşteriye nasıl satacağız" dedi

Sevgililer günü yaklaştı, çiçekçiler de şimdiden mezatların yolunu tuttu. Alibeyköy'deki çiçek mezatına gelenlerden bazıları ise, fiyatları görünce mezatı terk etti. Sevgililer günü için toptan çiçek almaya gelenler fiyatların geçen seneye göre yüzde 100 arttığını dile getirdi. Çiçekçiler geçen sene tanesini 5-10 liraya aldıkları gülün bu sene 20-25 liraya çıktığını söyledi.

"15-20 LİRAYA GÜL SATARKEN BU SENE EN KÖTÜ 30 LİRADAN SATILACAK"

Mezata gelen çiçek satıcısı Suat Erdal "Sevgililer günü yaklaştığı için mecbur bazı alımlar yapmamız gerekiyor, dükkanların dolu olması için. Normalde güzel bir kazanç sağlıyorlardı. Şu anki fiyatlarda öyle bir kazanç yok. Geçen sene normal bir perakendeci 15-20 liraya gülünü müşteriye satabiliyorken şu anda müşteriye vereceği fiyat 40 lira 50 lira en kötü 30 lira demesi gerekiyor. Bu hesaba göre yüzde 300 gibi bir zam var. Geçen sene dışarıya satacağımız fiyatlara biz şu an satın alım gerçekleştiriyoruz. Normalde 20 liraya geçen sene ürün alıyorken, şu anki fiyatlar 30 lira 35 lira. Her şeyin fiyatı arttı, bende yüzde 200 yüzde 100 kar koymak zorundayım. Bu seferde 100 tane gül satacağıma şu an 40 satacağım. Parası olan ayakta duracak" dedi.

"BİZ BUNU MÜŞTERİYE NASIL SATACAĞIZ?"Çiçek satıcısı İsmet Ağızkaloğlu  "Sevgililer gününe hazırlık yapıyoruz şu anda. Çiçeklerimizi bugünden alıyoruz. Fiyatlar aşırı artmış, 30 senelik çiçekçiyim çok fazla fiyatlar. Daha önceki yıllarda fiyatlar çok uygundu. 5 liraya 6 liraya gül alıyorduk. Şu anda en düşüğü en ucuzu 13 liradan başlıyor, 20-25 liraya çıkıyor. Biz bunu müşteriye nasıl satacağız? Geçen sene 300 tane gül aldım, bu senede 700-800 tane gül almayı düşünüyorum. 15-20 liraya gül alıp müşteriye 40 lira nasıl diyeceğim? 300 gülü geçen sene 10 bin liraya aldım. Bu senede 20-25 bin liraya alacağım. Gülün tanesi satarken 25 liraydı. Bu sene de 40 liradan konuşuluyor. Papatyanın demeti şu anda 100 TL'den aşağı olmaz. 50 liradan satıyorduk geçen sene. Lilyumlar 50 liraydı bu sene de 100 lira 120 lira" diye konuştu.

"ARKADAŞLARIN HEPSİ MEZATI BIRAKIP DIŞARI ÇIKTI"Çiçek satıcısı Ayhan Dirgen "Geçen sene fiyatlar çok güzeldi, 5 liraya gül alıyorduk. Bugün için 20 lira. İçeride olaylar çıktı pahalılıktan dolayı. İçeride isyan çıktı. Arkadaşların hepsi mezatı bırakıp dışarı çıktı" diye konuştu.

Görüntü dökümü: --------------------Mezatı terk edenlerin cep telefonu görüntüsüMezattan detaylarRöportajlarMezattan çiçek alanlar

Genel ve detaylar


ALİBEYKÖY'DE ÇİÇEKÇİLER FİYATLARI BEĞENMEDİ, MEZATI TERK ETTİ
ALİBEYKÖY'DE ÇİÇEKÇİLER FİYATLARI BEĞENMEDİ, MEZATI TERK ETTİ
ALİBEYKÖY'DE ÇİÇEKÇİLER FİYATLARI BEĞENMEDİ, MEZATI TERK ETTİ
ALİBEYKÖY'DE ÇİÇEKÇİLER FİYATLARI BEĞENMEDİ, MEZATI TERK ETTİ
ALİBEYKÖY'DE ÇİÇEKÇİLER FİYATLARI BEĞENMEDİ, MEZATI TERK ETTİ
ALİBEYKÖY'DE ÇİÇEKÇİLER FİYATLARI BEĞENMEDİ, MEZATI TERK ETTİ
ALİBEYKÖY'DE ÇİÇEKÇİLER FİYATLARI BEĞENMEDİ, MEZATI TERK ETTİ
ALİBEYKÖY'DE ÇİÇEKÇİLER FİYATLARI BEĞENMEDİ, MEZATI TERK ETTİ
ALİBEYKÖY'DE ÇİÇEKÇİLER FİYATLARI BEĞENMEDİ, MEZATI TERK ETTİ
ALİBEYKÖY'DE ÇİÇEKÇİLER FİYATLARI BEĞENMEDİ, MEZATI TERK ETTİ
ALİBEYKÖY'DE ÇİÇEKÇİLER FİYATLARI BEĞENMEDİ, MEZATI TERK ETTİ
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Sevgililer Günü, Protesto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALİBEYKÖY'DE ÇİÇEKÇİLER FİYATLARI BEĞENMEDİ, MEZATI TERK ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALİBEYKÖY'DE ÇİÇEKÇİLER FİYATLARI BEĞENMEDİ, MEZATI TERK ETTİ - Son Dakika
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