Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran kişiye tutuklama talebi; ifadesinde olayı anlattı - Son Dakika

Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran kişiye tutuklama talebi; ifadesinde olayı anlattı

EYÜPSULTAN Alibeyköy'de trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Emre E., "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran kişiye tutuklama talebi; ifadesinde olayı anlattı, System.String[]

EYÜPSULTAN Alibeyköy'de trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Emre E., "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sorgusunda eşinin yeni doğum yaptığını, hastaneden çıktıklarını söyleyen Emre E., hakaret ve yaralama iddiasını kabul etmedi. Kadına 'gerici' demediğini söyleyen Emre E., olaydan dolayı pişman olduğunu ifade etti.

Alibeyköy'de dün akşam trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret ederek aracının ön camını kırdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Emre E., sorgusunda hakaret iddiasını kabul etmezken, araca zarar verdiği yönündeki suçlamayı kabul etti.

Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliği'nde sorgulanan Emre E., araçta bulunan Gülizar E.'nin eşi olduğunu, Buse K.'nin de baldızı olduğunu söyledi.

MÜŞTEKİNİN KENDİSİNE HAKARET ETTİĞİNİ İDDİA ETTİEşinin olaydan bir gün önce sezaryen ile doğum yaptığını, olay günü saat 19.30 sıralarında eşi ve baldızı ile birlikten Okmeydanı'nda hastaneden çıktıklarını söyleyen Emre E., "Saat 20.00 sıralarında Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde şikayetçinin idaresindeki araç caddenin en sol şeridinden makas atarak benim bulunduğum en sağ şeride önüme geçti. Bende herhangi bir şey yapmayarak yoluma devam ettim ve bu şahsın önüne aracım ile geçtim.  Daha sonra, aracıyla aracımın arka kısmına yanaşarak korna çalmaya başladı ve aynı esnada bize hitaben hakaret etti" iddiasında bulundu. Bunun üzerine aracından indiğini söyleyen Emre E., "Aracımdan inerek neden küfür ettiğini sordum. Bunun üzerine aracından inerek bizi telefonuyla çekmeye başladı. Bende yanına giderek gitmesini istedim. Bu esnada eşim ve baldızım araçtan indi. Akabinde Sena Genç, eşim Gülizar'ın üzerine yürüdü. Bende araya girerek bu şahsı itekleyerek uzaklaştırdım" dedi.

'BİR ANLIK ÖFKEYLE KAPUTA ÇIKIP ARACA ZARAR VERDİM'Ardından Sena Genç'in yeniden eşinin üzerine yürüdüğünü ve tekme atmaya çalıştığını savunan Emre E.'nin "Ben de bir anlık öfkeyle bu şahsın aracının kaputuna çıktım. Zıplayarak aracın kaputunu ezdim. Akabinde bu şahsın aracının ön camına yumruklarım ile vurarak aracın camını çatlattım" dediği öğrenildi.

MÜŞTEKİDEN ŞİKAYETÇİ OLDUSena Koçak Genç'i tehdit ettiği iddiasını kabul etmeyen Emre E., "Ben hiçbir şekilde tehdit etmedim, ona hakaret etmedim. Bu şahsı darp etmedim. Sadece sinirlenerek aracına zarar verdim. 'Gerici' şeklinde bir söz sarf etmedim. Konu ile ilgili olarak Sena Genç isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.  Emre E., emniyet işlemlerinin ardından hakkında soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

ÜÇ SUÇTAN İFADE VERDİAdliyeye getirilen Emre E., "Hakaret", "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından savcıya ifade verdi. Savcılık sorgusunda da Sena Genç'in aracını aracının önüne kırdığını iddia eden Emre E., "Aracını aracımın önüne kırınca ben de kornaya bastım. Bize küfür etti. Bende aracı kenara çekip durdum. O da aracımın arkasında durdu, bize saldırmaya çalıştı. Sonra telefonunu çıkardı ve bizi çekmeye başladı. Benim eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan dolayı sinirlerime hakim olamadım. Eşime saldırmaya çalıştı ben de elimle ittirdim. Daha sonra aracının önüne çıkıp zıpladım. Müştekiye tehdit ve hakarette bulunmadım. Onu darp etmedim ancak aracına zarar verdim. Pişmanım" dedi.

İKİ SUÇTAN TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİEmre E., savcılık sorgusunun ardından, "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık tutuklama müzakeresinde, Emre E.'nin trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret ettiğini, tehdit ettiğini, yaralama kastıyla vücuduna acı verecek tarzda sol bileğinden tuttuğunu, sol kolu ve sol bacağına vurarak yaraladığını, aracının üzerinde zıplayarak araca kasten zarar verdiğini belirtti.


Koçak, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 17:12

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran kişiye tutuklama talebi; ifadesinde olayı anlattı - Son Dakika
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