Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran şüpheli ile eşi ve baldızı hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika

Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Emre Etyemez ile eşi ve baldızı hakkında 1 yıl 1 ay ila 8 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alibeyköy'de taksi şoförü Emre Etyemez'in, trafikte diş doktoru Sena K'ye saldırdığı ve aracına zarar verdiği, eşi Gülüzar Etyemez ve baldızı olan diğer şüpheli Buse Keleş'in de Sena K'ye "hakaret ettikleri" iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Emre Etyemez'in "basit yaralama, hakaret, tehdit ve mala zarar verme" suçlarından, 1 yıl 5 aydan 8 yıla kadar, tutuksuz şüpheliler Gülüzar Etyemez ve Buse Keleş'in de, "basit yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, olayın yaşandığı 13 Ağustos'ta, müşteki Sena K. ve Emre Etyemez'in seyir halindelerken Alibeyköy'de yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşadıkları belirtilerek, Emre Etyemez'in müştekiye hakaret ettiği, tehditte bulunduğu, aracına zarar verdiği ve yaralama eylemini gerçekleştirdiği ifade edildi.

Emre Etyemez ile beraber olan diğer şüpheliler Gülüzar Etyemez ve Buse Keleş'in de, fikir ve eylem birliği içinde müştekiyi yaraladıkları, hareket edip tehditte bulundukları aktarılan iddianamede, soruşturmada alınan doktor raporunda, müşteki Sena K'nin sol bileğinden tutularak sol koluna vurulduğu, basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaralandığının belirtildiği kaydedildi.

İddianamede, ayrıca Sena K'nin arabasının üzerine çıkılarak ön camının da kırıldığı belirtildi.

İddianamede, tüm şüphelilerin müşteki Sena K. hakkında, kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla şikayetçi oldukları ancak bu suç duyurusuyla ilgili takipsizlik kararı verildiği, bu soruşturmayla ilgili tarafların uzlaşmadığı da ifade edildi.

Hazırlanan iddianamenin İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildiği ve değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.

Olayın geçmişi

Eyüpsultan-Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde trafikte tartıştığı sürücü Sena K'ye saldıran, aracın ön camını kıran ve hakaretlerde bulunan Emre Etyemez'in görüntüsü, diş hekimi olduğu belirtilen mağdur Sena K. tarafından çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılmıştı.

Sena K, aracının camını kırdıktan sonra olay yerinden ayrılan ve taksi şoförü olduğu belirlenen Emre Etyemez ile ilgili şikayetçi olmuş, ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheli, savcılık ifadesinde eşi ve baldızıyla seyir halindeyken şikayetçi Sena K'nin kullandığı aracı, otomobilinin önüne kırdığını, kornaya basıp Sena K'yi uyardığını ancak Sena K'nin hakarette bulunduğunu öne sürmüştü.

İfadesinde aracını kenara çekip durduğunu, Sena K'nin de aracının arkasında durduğu ve kendilerine saldırmaya çalıştığını, telefonunun kamerasıyla çekim yapmaya başladığını ileri süren Emre Etyemez, "Benim eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan, sinirlerime hakim olamadım. Sena K, eşim Güzülar Etyemez'e saldırmaya çalışınca ben Sena K'yi elimle ittirdim. Daha sonra aracının üzerine çıkıp zıpladım. Sena K'ye tehdit ve hakarette bulunmadım. Onu darbetmedim ancak aracına zarar verdim. Pişmanım." ifadesini kullanmıştı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Etyemez, 14 Ağustos'ta, "mala zarar verme", "hakaret" ve "yaralama" suçlarından tutuklanmıştı.