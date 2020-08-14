Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadına ve aracına saldırarak dehşeti yaşatan Emre E., çıkarıldığı... - Son Dakika

Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadına ve aracına saldırarak dehşeti yaşatan Emre E., çıkarıldığı...
Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadına ve aracına saldırarak dehşeti yaşatan Emre E., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadına ve aracına saldırarak dehşeti yaşatan Emre E., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 14:40
Kaynak: İHA
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