Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 4'ü ağır 19 yaralı var

ALI YANIK:

Murat soyadın adıyaman ama senin soyadın ahbr olsa daha fazla prim yaparsın aslanım! Ibb de hicbir şoför kovulmamıştır 20 yıldır bu işin içindeyiz bu senede emekli olacağız denetimler bile öncekine kıyasla daha çok, sen boş yapmak için yanlış yer seçmişsin