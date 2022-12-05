Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 4'ü ağır 19 yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 4'ü ağır 19 yaralı var

05.12.2022 10:38

İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Yaşanan feci kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralanırken, İETT otobüsüne sıkışan 1 kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ OTOBÜSTE SIKIŞTI

Kaza nedeniyle tramvay raydan çıkarken otobüs de yoldaki başka bir araca çarptı. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. İETT otobüsünde sıkışan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden ilk fotoğraflar:

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı! Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi
İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı! Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi
İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı! Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi
İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı! Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi
İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı! Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • ALI YANIK: Murat soyadın adıyaman ama senin soyadın ahbr olsa daha fazla prim yaparsın aslanım! Ibb de hicbir şoför kovulmamıştır 20 yıldır bu işin içindeyiz bu senede emekli olacağız denetimler bile öncekine kıyasla daha çok, sen boş yapmak için yanlış yer seçmişsin Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
500
Eyüpsultan'da 19 kişinin yaralandığı tramvay-İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı Eyüpsultan'da 19 kişinin yaralandığı tramvay-İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı Tramvay kazasından inanılmaz kurtuluş kamerada: Kulübe üzerine yıkıldı Tramvay kazasından inanılmaz kurtuluş kamerada: Kulübe üzerine yıkıldı

Eyüpsultan, İtfaiye, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 4'ü ağır 19 yaralı var - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:05 Eski Fenerbahçeli Ayew, Dünya Kupası'nda yaşadıklarıyla 7 yaşındaki kızını hastanelik etti
11:02 İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu dede oldu! İşte torunu için seçtiği isim
10:57 MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha! Ayn İsa eyaleti sorumlusu "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi
10:54 Altın Kelebek töreninde ödül alan Zeynep Bastık, sosyal medyanın tepkisini topladı: Diğer şarkıcıların hakkın yendi
10:51 Akasya Durağı'nın minik Can'ı yıllar sonra görüntülendi! Son halini görenler tanıyamıyor
10:21 Messi'nin eşi Antonela, oğlunun tribünde yaptığı hareketi görünce sert tepki gösterdi
10:04 18 ay aradan sonra enflasyon düştü! Yıllık bazda yüzde 84,39 oldu
09:58 Eyüpsultan'da 19 kişinin yaralandığı tramvay-İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı
09:57 Altın Kelebek'te En İyi Rapçi Ödülü'nü alan Sefo'nun sahne kostümü tiye alındı: Robot Babür olmuş
09:45 Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü! Şahsı, linç girişiminden polis ekipleri kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2022 11:29:20. #1.12#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 4'ü ağır 19 yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement