İstanbul beyaza büründü - Son Dakika

İstanbul beyaza büründü
16.01.2021 18:54
İstanbul beyaza büründü İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin bir çok noktası beyaza büründü.
İstanbul beyaza büründü
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin bir çok noktası beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı açıklanmıştı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kentin bir çok noktasında etkili oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını rağmen kimi vatandaşlar unuttu. Kar manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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