Alibeyköy'deki Kazada Otobüs Şoförü, İfadesinin Alınmasının Ardından Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Alibeyköy'deki Kazada Otobüs Şoförü, İfadesinin Alınmasının Ardından Serbest Bırakıldı

05.12.2022 18:19

İstanbul Alibeyköy’de bu sabah tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada, şoför; ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından karakola getirilen makinistin ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul Alibeyköy'de bu sabah tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada, şoför; ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından karakola getirilen makinistin ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Alibeyköy tramvay durağı yakınında bu sabah, Taksim-Cebeci seferini yapan 36T hatlı İETT otobüsü, tramvay yolundan geçmeye çalışırken kaza yaşandı. Tramvay çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarken otobüs de ikiye bölündü. 33 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılardan bir kısmının tedavisi olay yerine gelen ambulanslarda yapılırken, durumu daha ciddi olanlar hastanelere sevk edildi.

Kazanın ardından otobüs şoförü Ünal Koçseven'in Alibeyköy Karakolu'nda ifadesi alındı. Koçseven, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazada yaralanan makinist de hastanedeki tedavisinin ardından karakola getirildi. Makinistin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA
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İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alibeyköy'deki Kazada Otobüs Şoförü, İfadesinin Alınmasının Ardından Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alibeyköy'deki Kazada Otobüs Şoförü, İfadesinin Alınmasının Ardından Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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