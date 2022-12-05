ALİBEYKÖY'DEKİ KAZADA SİNYALİZASYON ARIZASI İDDİASI - Son Dakika
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ALİBEYKÖY'DEKİ KAZADA SİNYALİZASYON ARIZASI İDDİASI

05.12.2022 12:53

ALİBEYKÖY'de tramvay ile İETT otobüsünün çarpışmasına sinyalizasyon arızasının neden olduğu öne sürüldü.

İSTANBUL DHA - ALİBEYKÖY'de tramvay ile İETT otobüsünün çarpışmasına sinyalizasyon arızasının neden olduğu öne sürüldü. Kazanın olduğu noktadan bir gün önce çekildiği belirtilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tramvay ile araçlara aynı anda yeşil ışık yandığı görülüyor. Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Namık Kemal Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Alibeyköy- Eminönü seferini yapan tramvay İETT otobüsüne çarptı. Vatandaşlar, 4'ü ağır 19 kişinin yaralandığı kazanın, tramvay hattındaki sinyalizasyon arızası nedeniyle yaşandığını iddia etti.

Kazanın ardından yaralıların yardımına ilk koşan vatandaşlardan Bülent Kahveci, "Buranın böyle olacağı belliydi. Yaklaşık 10 gündür bu ışıklarda problem vardı. Sürekli tamire geliyorlardı. Sabah, akşam trafiğinde burada kargaşa oluyor. Işıklı sistemde tramvay çalıştırılıyor. Burada tramvay geçiş yaparken arabalar geçiyor. Arabaya yeşil yanıyor, tramvaya yeşil yanıyor. Sürekli bozuluyor. Son 10 günde daha çok bozuluyordu. Belediyenin kayıtlarında da vardır. Sonuçta biz burada oturan insanlarız. Her gün gördüğümüz şeyler" dedi.

Trafik ışıklarının tramvay ile araçlara aynı anda yeşil yandığını gösteren anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Dün aynı noktada çekildiği belirtilen görüntüde, tramvay yeşil ışıkta geçerken, trafik lambasının araç geçişleri için de yeşil yandığı görülüyor.

AYNI NOKTADA DAHA ÖNCEDE KAZA MEYDANA GELDİ

Aynı noktada bir buçuk ay öncede kaza meydana gelmişti. 20 Ekim'deki kazada 34 YK 4103 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşısına geçmek istedi. O sırada seyir halindeki tramvay, otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafik normale döndü.

Kaynak: DHA
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