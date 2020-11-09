Alibeyköy meydanı yenileniyor - Son Dakika

Alibeyköy meydanı yenileniyor

09.11.2020 14:23
Alibeyköy meydanı yenileniyor, System.String[]

İnegöl Belediyesi, Alibeyköy kırsal mahallesinde 800 yıllık ağaçların bulunduğu tarihi meydanı yeniden düzenlemek için çalışmalara başladı.

İnegöl Belediyesi, Alibeyköy kırsal mahallesinde 800 yıllık ağaçların bulunduğu tarihi meydanı yeniden düzenlemek için çalışmalara başladı. Yapılacak çalışmayla hem meydandaki park yenilenecek, hem de tarihi ağaçlar turizm değeri taşıyacak bir görünüme kavuşturulacak.

Kırsal mahallelere değer katacak projeler geliştirerek hizmet seferberliğini her alanda sürdüren İnegöl Belediyesi, Alibeyköy kırsal mahallesinin meydan yenileme çalışmasının startını verdi. toplam 735 m2'lik alanda yapılan çalışmada; yeşil alan, sert zemin, oturma ve tretuvar alanları ve süs havuzu yer alacak. Alanın mevcut bitki örtüsü korunurken, ayrıca kayrak taşlarıyla yürüyüş yolları da yenilenecek.

Kasım ayında başlayan çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleriyle bölgede incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarı ile mahalle sakinlerinin de eşlik ettiği incelemede, yapılacak düzenlemeler proje üzerinde ve alanda incelendi. Mahalle meydanında bulunan 800 yıllık çınar ağaçların bulunduğu bölgede de inceleme yapılırken, bu değerlerin de canlanması adına adımlar atılacağı ifade edildi.

Alibeyköy kırsal mahallesinin tarihi bir mahalle olduğuna da vurgu yapan Başkan Taban, "Burası önemli bir mahallemiz. Geçmişe tanıklık eden, merkezinde yaklaşık 800 yıllık ağaçların bulunduğu, Osmanlı coğrafyası dediğimiz bir alan olarak da tanımlayabiliriz burayı. İnşallah burada yapacağımız yatırımlarla hem mahallemizin eksiklerini gidererek hem de vatandaşlarımızın daha konforlu şekilde yaşamını sürdürebilmesi adına bu çalışmayı yapıyoruz. Kısa sürede de tamamlamış olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - BURSA

Alibeyköy meydanı yenileniyor
Alibeyköy meydanı yenileniyor

İnegöl Belediyesi, Alibeyköy, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alibeyköy meydanı yenileniyor - Son Dakika


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