Son Dakika Haberleri: Aliboğazı'nda konuşan Bakan Soylu: "Kalan teröristlerin tamamı tasfiye edilecektir"
Son Dakika Politika Haber

Aliboğazı'nda konuşan Bakan Soylu: "Kalan teröristlerin tamamı tasfiye edilecektir"

1 saat önce

Bir dönem "girilmez" diye lanse edilen ancak başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenme noktasına gelen Aliboğazı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aliboğazı, bir dönem bin 500 ile 3 bin kişi arasında teröristlerin bulunduğu bir alan.

Aliboğazı'nda konuşan Bakan Soylu:

Bir dönem "girilmez" diye lanse edilen ancak başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenme noktasına gelen Aliboğazı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aliboğazı, bir dönem bin 500 ile 3 bin kişi arasında teröristlerin bulunduğu bir alan. Bugün bu terörist sayısının barınması veya burada bulunabilmeleri mümkün değildir. İnşallah burada kalan teröristlerin tamamı tasfiye edilecektir" dedi.


Türkiye'de ilk defa Tunceli'de uygulamaya geçen 'Yaşam Alanlı Kule'leri gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dönem teröristlerin "girilmez" diye lanse ettiği Aliboğazı bölgesindeki Kekliktepe'ye gitti. Kekliktepe Yaşam Alanlı Kule'yi inceleyen ve güvenlik güçleriyle görüşen Bakan Soylu, açıklamada bulundu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında, "Aliboğazı, bir dönem terör örgütünün bin 500 ile 3 bin kişi arasında teröristlerin bulunduğu bir alan. Önemli özelliği ise Karadeniz'e geçişleri temin ettiği alanlardan bir tanesidir. Allah'a şükür şimdi güvenlik güçlerimizin olağanüstü gayreti ile burada bugün bu terörist sayısının barınması veya burada bulunabilmeleri mümkün değildir. İnşallah burada kalan teröristlerin tamamı tasfiye edilecektir. İnşallah buralarda huzur içerisinde gelinebilecek yer olacaktır" ifadelerini kullandı.


Bakan Soylu'ya Tunceli ziyaretinde Vali Tuncay Sonel, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek eşlik etti. - TUNCELİ

Süleyman Soylu, Jandarma, Tunceli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: Hareketlenmeyi sağladık
İçişleri Bakanı Soylu'dan kayıtsız çalışan Suriyelilere uyarı: Kim kayıtsız çalışıyorsa canına okuruz İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'nun kayyum çıkışına cevap: Umursamıyorum Bakan Soylu önündeki dağı gösterip açıkladı: Şurada 60-65 terörist kaldı, tertemiz hale getireceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 15:19:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aliboğazı'nda konuşan Bakan Soylu: "Kalan teröristlerin tamamı tasfiye edilecektir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]