"Alıç"ı kurutarak ekonomik değerini yaklaşık 8 kat artırdı - Son Dakika

"Alıç"ı kurutarak ekonomik değerini yaklaşık 8 kat artırdı

26.11.2020 11:01

Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle Malatya'da kurulan kükürtleme ve kurutma tesisi, kayısı dışındaki meyve ve sebzelerin de kurutulmasını sağlayarak yöre çiftçisine ek gelir sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle Malatya'da kurulan kükürtleme ve kurutma tesisi, kayısı dışındaki meyve ve sebzelerin de kurutulmasını sağlayarak yöre çiftçisine ek gelir sağlıyor.

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle bu yıl Malatya'da kurulan kayısı kükürtleme ve kurutma tesisiyle hem kayısı kükürtleniyor hem de çeşitli meyve ile sebzeler kurutularak, çiftçilerin geliri artıyor.

İlk olarak Battalgazi ve Akçadağ ilçelerine kurulan tesisin üçüncüsü İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yeşilyurt Ziraat Odasının iş birliğiyle Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi'nde kuruldu.

Tesiste çiftçiler ilk defa alıç kurutmaya başladı.

Üreticiler, Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne kilogramını 3,5-4 liradan sattıkları alıcı kurutarak kilogramını toptan 30 liraya satmaya başladı.

Bakanlığın kurduğu tesis sayesinde üretici, alıcı yaklaşık 8 kat daha yüksek fiyata satarak gelirini arttırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, kentin zengin tarım ürünleri potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Kentte yetişen tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için gayret gösterdiklerini belirten Macit, şöyle devam etti:

"Tesis projemiz Bakanlığımız, Ziraat Odası ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yapıldı. Kayısı kurutma için yapılan tesis meyve, sebze ve doğal ürünlerin kurutulmasını da sağlıyor. Kasım ayında dışarda herhangi bir ürün kurumaz. Doğada yetişen alıçların zayi olmamasına içimiz elvermedi. Alıç, tıbbi aromatik bitki kategorisinde, yaş olarak tüketildiği gibi, sirke ve marmeladı yapılarak da tüketiliyor. Mera, hazine ve orman alanlarında yetişen alıçların değerlendirmesi gerekiyordu. Çiftçiler tarafından bir kısmı toplanarak pazarlanıyordu fakat pazarlanamayan alıçlar ise çürüyordu."

Tahir Macit, müdürlük olarak alıcın kurutularak, çay olarak tüketilmesi için proje hazırladıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftçinin satamadığı, kaliteli sofralık alıç çeşitlerini biz tesiste kuruttuk. Deneme amaçlı bir ton alıç kuruttuk ve olumlu sonuç aldık. Alıç hijyenik ortamda kurutularak, depolanıyor. Dışarıya serilerek kurutulan meyvelerde rüzgar ve toz nedeniyle doğal kirlilikler meydana geliyor. Meyveler, bu tesiste kapalı ortamda kurutuluyor ve herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmıyor. Kış aylarında pazara sunulmayan küçük meyveler, hafif yaralı meyveler tesiste kurutarak, ekonomiye kazandıracağız."

Hasat edilen meyvelerin albenisi ve iri olanının pazarda yer bulduğuna dikkati çeken Macit, "Küçük meyveleri ya çiftçi bahçesinde bırakıyor ya da hayvan yemi olarak değerlendiriyor, ekonomiye kazandırılamıyor. Çiftçinin 10 ton elması varsa, 7-8 tonu pazarda değer buluyor, diğeri bahçede zayi oluyor. Çiftçi küçük elmaları bu tesiste kurutarak, elma hoşafı, kakı ve çayı olarak pazarlayabilir." dedi.

"Birçok ürün tesiste kurutulacak"

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ise tesisin kurulmasına destek veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ederek, ilçe çiftçisinin kurutma tesisini verimli kullanması için gayret sarf edeceklerini belirtti.

Tesisteki alıç kurutma denemesinin başarılı olduğunu bildiren Solmaz, "Çaylık alıcı, çok güzel bir şekilde sıfır derece nemde kuruttuk. Alıç çayının kalp, damar ve sindirim sistemiyle ilgili hastalıkların giderilmesine yardımcı olmak için kullanılıyor. Bu tesisle çeşitli mevsimlerde kurutulacak meyve ile sebzelere pazarda değerini bulacak. Hurma, biber, elma ve kayısı gibi birçok ürün tesiste kurutulacak." diye konuştu.

"Daha önce düşünüyorduk ama tesis olmadığı için yapamadık"

Çiftçi Ömer Keleş ise kentteki diğer çiftçiler gibi kayısı üretimine ağırlık verdiklerini ancak dağlarda doğal olarak yetişen alıç gibi ürünleri de toplayarak ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.

Daha önce topladıkları alıçları sirke ve marmelat yaparak sattıklarını anlatan Keleş, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün kurutma tesisi kurduğunu öğrenince topladığımız alıçları tesiste ilk defa kurutmayı denedik ve olumlu sonuç aldık. Alıç kurutmayı daha önce düşünüyorduk ama tesis olmadığı için yapamadık. Tesis sayesinde gerçekleştirdik, verimli oldu. Sadece alıç değil yetiştirdiğimiz diğer ürünleri de burada kurutacağız, bizim için yeni bir pazar oluştu." ifadelerini kullandı.

"Kilogramını toptan 30 liradan satacağız"

Kurutulmuş alıçları pazara sunacaklarını aktaran Keleş, "Yaş bir ton alıç kuruttuk ve 350 kilogram civarında kuru alıç almayı planlıyoruz. Organik olduğu için aktarlarda, organik ürün satan yerlerde pazar sunacağız. Alıcın kilogramını toptan 30 liradan satacağız. Alıcın perakende kilogram fiyatı ise yaklaşık 55 lira." dedi.

Ziraat Odası, Yeşilyurt, Malatya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Alıç'ı kurutarak ekonomik değerini yaklaşık 8 kat artırdı - Son Dakika Ekonomi


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