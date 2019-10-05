Son Dakika Haberleri: Alıç pazara indi
Son Dakika Güncel Haber

Alıç pazara indi

1 saat önce

Sonbaharın gelmesiyle birlikte, doğada bulunan ve yetişen türler kendisini pazarda göstermeye başladı.

Alıç pazara indi, System.String[]

Sonbaharın gelmesiyle birlikte, doğada bulunan ve yetişen türler kendisini pazarda göstermeye başladı.

Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde yetişen alıç, görselliğinin yanında, birçok derde deva olarak da biliniyor.

İlçenin yüksek kesimlerinden Alıç toplayarak pazara getiren Fahri Bilen, alıcın insan sağlığı açışından doğal olarak yetiştiği için önemli olduğunu söyledi.

Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde oldukça görülen alıç, toplanmasının ardından pazara getirilip ipe dizilerek tespih şeklinde satışa sunuluyor.

Alıçın böbreklere iyi geldiğini belirten Fahri Bilen, "Alıç kalbe iyi geliyor. Ayrıca alıç turşusu ve sirkesi olur. Bunlar da insan sağlığı açısından çok önemli. Yüksek kesimlerden, yaylalardan toplayıp getirdiğimiz alıçları bir ipe dizerek, burada satışa sunuyoruz. Bir dizisini 4 lirada satıyoruz." dedi.

Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş yerinin önündeki 2 ağacı kestiği iddia edilen esnafa, 50 bin TL para cezası kesildi
İBB'den İstanbul için kritik uyarı: Fırtınada ikinci dalga geliyor Hong Kong'da ortalık karıştı! Göstericiler polisi ateşe verdi Son Dakika: MEB, Suriyeli öğrencinin intiharıyla ilgili haberleri yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 16:11:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alıç pazara indi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]