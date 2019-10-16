Son Dakika Haberleri: Alican bebek, annesi emzirirken boğularak öldü
Son Dakika 3. Sayfa Alican bebek, annesi emzirirken boğularak öldü

Alican bebek, annesi emzirirken boğularak öldü

1 saat önce

Alican bebek, annesi emzirirken boğularak öldü Teyzesi, 2,5 aylık yeğeninin cenazesini kucağında götürdü Anne Dursun Günaldı'nın, "Ben onu koklamaya gelmiştim, koklatmadınız. Ben öleydim kuzum senin yerine.

Alican bebek, annesi emzirirken boğularak öldü

Teyzesi, 2,5 aylık yeğeninin cenazesini kucağında götürdü

Anne Dursun Günaldı'nın, "Ben onu koklamaya gelmiştim, koklatmadınız. Ben öleydim kuzum senin yerine. Götürmeyin" demesi yürekleri dağladı

ADANA - Adana'da 2,5 aylık bebek, annesi emzirirken sütün nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi teyzesinin kucağında otomobille götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi, Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun ve Ali Günaldı çiftinin 2,5 ay önce Alican isimli bebekleri dünyaya geldi. İddiaya göre, anne Dursun, sabah saatlerinde oğlunu emzirirken sütü Alican'ın nefes boruna kaçtı. Oğlunun nefes alamadığını fark eden anne durumu eşi Ali Günaldı'ya bildirdi. Aile bebeklerini bir tıp merkezine götürdü. Yapılan müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti. Alican bebeğin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Alican bebeğin cansız bedeni anne, baba ve yakınları tarafından bir otomobil ile alındı. Bu sırada bebeğin cenazesi teyzesinin kucağında görülürken anne Dursun Günaldı'nın "Ben onu koklamaya gelmiştim, koklatmadınız. Ben öleydim kuzum senin yerine. Götürmeyin" demesi yürekleri dağladı.

Alican bebeğin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Alican Günaldı'nın Asri Mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

Alican bebek, annesi emzirirken boğularak öldü

Sabah, Adana, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:19 Kaynak: İHA
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