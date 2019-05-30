Son Dakika Haberleri: Alican Kaynar, Dünya Kupası Serisi Final Yarışması için Fransa'da
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Alican Kaynar, Dünya Kupası Serisi Final Yarışması için Fransa'da

1 saat önce

Ülkemizi yelken branşında, finn kategorisinde temsil eden olimpik milli sporcu Alican Kaynar, Fransa'nın Marsilya kentinde gerçekleşecek olan Dünya Kupası Serisi Final yarışmalarına katılacak.

Alican Kaynar, Dünya Kupası Serisi Final Yarışması için Fransa'da, System.String[]
Ülkemizi yelken branşında, finn kategorisinde temsil eden olimpik milli sporcu Alican Kaynar, Fransa'nın Marsilya kentinde gerçekleşecek olan Dünya Kupası Serisi Final yarışmalarına katılacak.

2-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek yarışta, ülkemizi temsil edecek olan Alican Kaynar, son olarak Atina'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nı 4. sırada bitirmişti. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na madalya hedefi ile hazırlanan sporcu, yarışmanın ardından yurt içi ve yurt dışı kampları ve uluslararası yarışmalar ile çalışmalarına devam edecek.

Alican Kaynar kimdir?

2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi yelken branşının finn sınıfı kategorisinde temsil eden Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcusu Alican Kaynar, 2018 yılında Danimarka'nın Aarhus kentinde düzenlenen 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası'nda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı. Alican Kaynar, 25 yıllık spor hayatında ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza attı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:30 Kaynak: İHA
Fransa, Kaynar, Spor
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