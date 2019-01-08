Son Dakika Haberleri: Alican Özfesli: "Genç Oyunculara Güvenin"

Alican Özfesli: "Genç Oyunculara Güvenin"

40 dakika önce

İstanbul Başakşehir ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Alican Özfesli, "Daha fazla oyuncuyla gurur duymak istiyorsak yapacak tek şey var, güvenmek" dedi.

Alican Özfesli:
İstanbul Başakşehir ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Alican Özfesli, "Daha fazla oyuncuyla gurur duymak istiyorsak yapacak tek şey var, güvenmek" dedi.

İstanbul Başakşehir ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Alican Özfesli, sezon sonuna kadar Altınordu'da forma giyecek. Özfesli, transfer sonrası yaptığı açıklamada, "Başakşehir, genç oyunculara fırsat verip onların önünü açan ve Türk futbolunda çok farklı kulvarda bir kulüp. Benim ardımdan başkaları da bu köprüden geçecek ve misyonumuzu Avrupa liglerinde devam ettireceğiz. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı ve Berke Özer. Bu toprakların çocuklarına güvenin. Bizler bu bereketli topraklarda yetişen yetenekli futbolcularız. Anadolu'nun dört bir tarafına saçılan yüzlerce, binlerce doğal yetenekli çocuğun keşfedilmesi en büyük dileğim. Sındırgı'dan çıkan Cengiz Ünder, şu anda Serie A'da, Menemen'den çıkan Çağlar Söyüncü Premier Lig'de forma giyiyor. Daha fazla oyuncuyla gurur duymak istiyorsak yapacak tek şey var, güvenmek. Bu açıdan Altınordu'ya ve Başakşehir'e bizlere bu güven duygusunu yaşattıkları için tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Altınordu, Başakşehir, İstanbul, Alican Özfesli, Spor
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