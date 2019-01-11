Alıce'in Kraliçesi Ezgi Mola

"Alice" adıyla sahnelenecek müzikalde Ezgi Mola, Kraliçe rolüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

SİVRİ DİLLİ KRALİÇE EZGİ MOLA

Görkemli sahne tasarımı, müzikleri, kostümleri ve heyecan dolu hikayesi ile izleyicisine görsel bir şölen yaşatacak müzikalin

otoriter, pimpirikli, hırslı, dominant ve sivri dilli Kraliçesini ise Ezgi Mola canlandıracak.

Yaptığı haksızlıklarla sürekli Alice'le karşı karşıya gelecek olan Kraliçe, hemAlice'i merak edecek ve onu çözmeye çalışacak hem de onu alt etmek için elinden geleni yapacak.

Alice'in sorularına cevap aradığı dijital dünyada onun sınanmasını sağlayan Ezgi Mola'nın canlandırdığı Kraliçe, sık sık hile yapacak, İskambil Askerlerini Alice'in üstüne salacak…

Serenay Sarıkaya "Alice" olarak izleyicisinin karşına çıkmaya hazırlanırken, Ezgi Mola Kraliçe, Enis Arıkan Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, İbrahim Selim Kral, Merve Dizdar ise Kedi rolü ile başrolleri paylaşacak.

"Ben kimim?"

Hangisi gerçek, hangisi sanal?

Kendini yaşadığı hayatın içerisine sıkışmış hisseden Alice, bir mobil uygulamanın çağrısına uyar ve beyaz tavşanı takip ederek sanal bir dünyanın içine dalar.

"Ben Kimim?" sorusuna cevap ararken kendini fantastik

bir dünyada bulan Alice, hayal gücü zenginliğiyle bu yeni evrende kendi cesaretini sınayacak, korkularıyla, arzularıyla baş başa kalacaktır.

"Alice" müzikali, gerçek hayattaki iletişimin yalnızlaştırdığı günümüz sanal dünyasında savrulan bir genç kızın, büyüme hikayesidir.

BKM ,Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında, dünya sahnelerinin büyük prodüksiyonlarına ev sahipliği yapan Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşacak.