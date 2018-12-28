"ALICE Müzikali" Başlıyor!

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip "Alice Harikalar Diyarında", Serdar Biliş'in yönetmenliğinde, Beyhan Murphy'nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnelenecek.

"Alice" adıyla sahnelenecek olan müzikalde Serenay Sarıkaya "Alice" olarak izleyicisinin karşına çıkmaya hazırlanırken, Ezgi Mola Kraliçe, Enis Arıkan Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, İbrahim Selim Kral, Merve Dizdar ise Kedi rolü ile başrolleri paylaşacak.

"ALİCE" SAHNE ÜZERİNDEKİ GÖRKEMİYLE SEYİRCİYİ BÜYÜLEYECEK!..

Görkemli sahne tasarımı, müzikleri, kostümleri ve heyecan dolu hikayesi ile izleyicisine görsel bir şölen yaşatacak müzikalin 7 Şubat'taki ilk gösteriminin biletleri Biletix'te satışta!

"Ben kimim?"

Hangisi gerçek, hangisi sanal?

Kendini yaşadığı hayatın içerisine sıkışmış hisseden Alice, bir mobil uygulamanın çağrısına uyar ve beyaz tavşanı takip ederek sanal bir dünyanın içine dalar.

"Ben Kimim?" sorusuna cevap ararken kendini fantastik bir dünyada bulan Alice, hayal gücü zenginliğiyle bu yeni evrende kendi cesaretini sınayacak, korkularıyla, arzularıyla baş başa kalacaktır.

"Alice" müzikali, gerçek hayattaki iletişimin yalnızlaştırdığı günümüz sanal dünyasında savrulan bir genç kızın, büyüme hikayesidir.