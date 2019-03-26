Son Dakika Haberleri: Alice Müzikali'nin Minik Yıldızı Ecrin Su Çoban'dan 'Selfie Günü' Etkinliği

Alice Müzikali'nin Minik Yıldızı Ecrin Su Çoban'dan 'Selfie Günü' Etkinliği

1 saat önce

SOSYAL medyadaki binlerce takipçisi ile fenomen olan ve Alice Müzikali'nde rol alan minik yıldız Ecrin Su Çoban, Trump Alışveriş Merkezi'nde 'selfie günü' etkinliği yapacak.

Alice Müzikali'nin Minik Yıldızı Ecrin Su Çoban'dan 'Selfie Günü' Etkinliği, System.String[]
SOSYAL medyadaki binlerce takipçisi ile fenomen olan ve Alice Müzikali'nde rol alan minik yıldız Ecrin Su Çoban, Trump Alışveriş Merkezi'nde 'selfie günü' etkinliği yapacak.

İsmini ilk olarak O Ses Türkiye Çocuklar ile duyuran ve Alice Müzikali'nde rol alan minik fenomen Ecrin Su Çoban, 30 Mart Cumartesi günü Trump Alışveriş Merkezi'nde 'Selfie Günü' etkinliği düzenleyecek. 14.00 – 16.00 saatleri arasında kendisi gibi küçük hayranlarıyla bulaşacak olan Çoban, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirecek. Alışveriş merkezinin çocuk katı Trumpland'de kurulan özel sahnede takipçileri ile buluşacak olan Çoban, aynı zamanda 3 şarkı söyleyecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:20 Kaynak: DHA

Donald Trump, Kültür Sanat
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