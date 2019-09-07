Alice Müzikali sürprizleriyle sezonu açtı

Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar'dan oluşan güçlü oyuncu kadrosu ve adeta görsel şölen sunan prodüksiyonuyla dikkat çeken Alice Müzikali, yeni sezonun ilk gösterisiyle izleyiciyle yeniden buluştu.

"İyi olan kazansın"

Serenay Sarıkaya'nın "Alice" olarak izleyici karşısına çıktığı, Ezgi Mola'nın Kraliçe, Enis Arıkan'ın Tavşan, Şükrü Özyıldız'ın Şapkacı, İbrahim Selim'in Kral, Merve Dizdar'ın ise Kedi rolü ile başrolleri paylaştığı müzikal uzun bir aranın ardından tekrar sahneye çıktı. Başarılı kadrosunun yanı sıra,dekoru ve kostümleriyle de dikkat çeken Alice Müzikali,Alice ve Kraliçe'nin karşı karşıya geldiği turnuva sahnesi için hazırlanan basketbol akrobasi gösterisi izleyicisinden tam not aldı.

"Şov devam ediyor"

Alice Müzikali; yenilikçi sahne ve ışık tasarımı, Illusionist ekibinin hazırladığı hologram, mapping gibi ileri dijital teknikler ile multimedya içerikleri, kuvvetli ve özgün müziği, Nil Karaibrahimgil'in Alice'ten ilham alarak yaptığı "Kuzey Yıldızı" ve " Duy Beni" şarkıları, 26 kişilik dans topluluğu, 3 kişilik akrobat ekibi, canlı Alice orkestrası, ve etkileyici oyuncu performansları ile izleyiciyi çok renkli bir dünyanın içine sürükleyerek sanal ile gerçek arası bir dünyada yolculuğa çıkarmaya devam edecek.

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip "Alice Harikalar Diyarında", Serdar Biliş'in yönetmenliğinde, Tuluğ Tırpan'ın müzikleri ve Beyhan Murphy'nin koreografisi, BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında çağdaş bir müzikal uyarlama olarak Zorlu PSM'de seyircisiyle buluşmaya devam edecek.