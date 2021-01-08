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Alıcı gibi davranıp, iş yerinden cep telefonu çalan hırsızları yakalattı - Son Dakika

Alıcı gibi davranıp, iş yerinden cep telefonu çalan hırsızları yakalattı

08.01.2021 14:24
Alıcı gibi davranıp, iş yerinden cep telefonu çalan hırsızları yakalattı

GAZİANTEP'te, cep telefonları ve aksesuarları satışı yapan Mehmet Kılıç, iş yerinden çalınan cep telefonlarına müşteri olup, hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi yakalattı.

GAZİANTEP'te, cep telefonları ve aksesuarları satışı yapan Mehmet Kılıç, iş yerinden çalınan cep telefonlarına müşteri olup, hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi yakalattı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

?Olay, 5 Ocak gecesi Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kılıç, iş yerini kapattıktan sonra evine gitti. Sabah saatlerinde yakınlarının aramasıyla iş yerine hırsızların girdiğini öğrenen Kılıç, polise gidip şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, iş yeri sahibi Kılıç, farklı bir isim kullanarak hırsızlık şüphelilerinden birisine sosyal medya üzerinden ulaşıp, cep telefonlarına müşteri oldu. Polis ekipleri, Kılıç'ın iletişim kurduğu şüphelileri, buluşma adresine gelince yakalayarak gözaltına aldı. Yanlarında çaldıkları 30 telefondan 8'i bulunan şüpheliler, sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'TELEFONLARIMA MÜŞTERİ OLDUM, 25 BİN TL'YE ANLAŞTIK'

Cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan Mehmet Kılıç, sabah erken saatlerde yakınlarının kendisini arayıp iş yerinin soyulduğunu söylediğini belirterek, "Gelip baktığımda içeride 30 cep telefonu çalınmıştı. Hemen polise haber verdim" dedi.

Olayın ardından hırsızlık şüphelilerinden birisine sosyal medya aracılığı ile ulaştığını ve pazarlık yaptığını anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Hırsızlık olayının ardından polisler 2 kişiyi tespit etti. Biz de telefonlarımızı kurtarmak için devreye girdik. Bir kişinin kimliğini öğrendik ve yakalamak için sosyal medya üzerinden ulaşıp telefonlara müşteri olduk. Bir süre konuştuk ve daha sonra 25 bin liraya anlaştık. Buluşma yerine gelince polisler yakaladı. Ancak, bunların yanında 30 telefondan sadece 8'i ele geçti. Diğerleri bulunamadı ve 50 bin lira zararım var. Telefonlarımın bulunarak mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Alıcı gibi davranıp, iş yerinden cep telefonu çalan hırsızları yakalattı
Alıcı gibi davranıp, iş yerinden cep telefonu çalan hırsızları yakalattı
Alıcı gibi davranıp, iş yerinden cep telefonu çalan hırsızları yakalattı
Alıcı gibi davranıp, iş yerinden cep telefonu çalan hırsızları yakalattı
Alıcı gibi davranıp, iş yerinden cep telefonu çalan hırsızları yakalattı
Alıcı gibi davranıp, iş yerinden cep telefonu çalan hırsızları yakalattı
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Mehmet Kılıç, Polis, Medya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alıcı gibi davranıp, iş yerinden cep telefonu çalan hırsızları yakalattı - Son Dakika


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