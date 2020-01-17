Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 862 bronz ve altın sikke ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 862 bronz ve altın sikke ele geçirdi - Son Dakika

Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 862 bronz ve altın sikke ele geçirdi

6 saat önce

Yalova'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 862 sikke ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 862 bronz ve altın sikke ele geçirdi, System.String[]

Yalova'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 862 sikke ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da ikamet eden M.M'nin elinde bulunan tarihi sikkeleri satmak istediği bilgisine ulaştı.

Şüpheliyle alıcı gibi irtibata geçerek 862 altın ve bronz sikkeyi almak istediklerini belirten ekipler, bir aylık pazarlık sonrası altınları tanesi 800, bronzları ise 300 liradan almak üzere anlaştı.

İstanbul'dan otomobiliyle Yalova'ya hareket eden M.M'yi takibe alan ekipler, Kirazlı mevkisinde alıcı kılığındaki görevlilere tarihi sikkeleri veren şüpheliyi gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, sikkelerin dedesinden babasına, ondan da kendisine kaldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Yakalanan sikkelerin ise incelemenin ardından müze yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

İstanbul, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:12 Kaynak: AA
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