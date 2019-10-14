Son Dakika Haberleri: Alıcı kılığına giren jandarmadan uyuşturucu satıcısına suçüstü
Son Dakika 3. Sayfa Alıcı kılığına giren jandarmadan uyuşturucu satıcısına suçüstü

Alıcı kılığına giren jandarmadan uyuşturucu satıcısına suçüstü

1 saat önce

- Alıcı kılığına giren jandarmadan uyuşturucu satıcısına suçüstüMANİSA - Manisa'da alıcı kılığına giren jandarma, uyuşturucu satmaya çalışan şahsı 2 kilometrelik kovalamaca sonrası kıskıvrak yakaladı.

- Alıcı kılığına giren jandarmadan uyuşturucu satıcısına suçüstü

MANİSA - Manisa'da alıcı kılığına giren jandarma, uyuşturucu satmaya çalışan şahsı 2 kilometrelik kovalamaca sonrası kıskıvrak yakaladı.

Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığına yönelik aldıkları ihbar üzerine Yunusemre ilçesi Horozköy Mahallesinde operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, S.A. isimli şahsın uyuşturucu sattığını belirledi. Alıcı gibi davranan jandarma personeli şüphelileri telefonla aradı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu hap satın alacağını söyleyerek, Horozköy Mahallesinde zeytinlik alanda randevulaştı. Kararlaştırılan noktada dün akşam saat 19.00 sıralarında, şüphelilerle buluşan sivil jandarma, yanında getirdiği ve seri numaraları alınan 170 lira para karşılığında hap için pazarlığı yaptı. Bu sırada şüpheli S.A. durumu fark ederek kaçmaya başladı. Jandarma ekiplerince 2 kilometrelik bir kovalamaca sonucu şüpheli S.A., Muradiye Mahallesindeki boş bir tarlada yakalandı.

Olay yeri inceleme ve narkotik arama köpeği 'Volta'nın yardımıyla bölgede yapılan çalışmada 67 adet uyuşturucu hap, 38 gram esrar maddesi ve 380 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alıcı kılığına giren jandarmadan uyuşturucu satıcısına suçüstü

Jandarma, Muradiye, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:16 Kaynak: İHA
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