Alıcık; "Gazeteciliğin mesaisi bir ömür devam eder" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alıcık; 'Gazeteciliğin mesaisi bir ömür devam eder' - Son Dakika

Alıcık; "Gazeteciliğin mesaisi bir ömür devam eder"

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Alıcık;

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Gazetecilik mesleğini mesaisi bir ömür devam eden fedakarlık ve fedakarlık isteyen mesleklerden dolarak nitelendiren MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, mesajında şu ifadelere yer verdi;


"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün dediği gibi 'Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır' Şüphesiz demokrasi haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenir ve zenginlik kazanır. Bin bir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerimizin çabaları takdir edilmesi gereken bir durumdur. Gazetecilerimizin, meslek ilkelerini ve Türk milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceğine inancım tamdır. Bu anlamlı günde basın şehitlerimizi yad ediyor, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, doğru ve tarafsız haberciliği cesaretle sürdüren, ilkelerini ve değerlerini işlediği kalemini toplumun sağlıklı bilgi alması için kullanan, zor şartlarda da olsa gazetecilik ahlakından taviz vermeden görevini yürüten başta cennet Aydın ilimizde olmak üzere tüm gazeteci arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı mutlu günler diliyorum." - AYDIN

Haluk Alıcık, Aydın, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:34 Kaynak: İHA
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