Alıcılı seyrine devam etmekte

Hafta başı itibariyle emeklilik fonlarında hisse senedi paylarının artırılmasıyla tepki alımları gerçekleştiren endeks, ABD ile S-400 görüşmelerinden aldığı destekle yükselişini sürdürdü. Ülke risk primimizin 500'ün altına inmesi ve kurdaki düşüş ile olumlu atmosfer artarken endeksin haftayı alıcılı seyirle kapatabileceğini düşünmekteyiz. Bugün yurtiçinde 1. çeyrek büyüme oranı açıklanacak olup %2.5 daralma bekleniyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde %3 daralma yaşanırken ekonomik büyüme için önemli bir katalizör olan sanayi üretimin ilk çeyrekteki performansını göz önünde bulundurduğumuzda büyüme oranında sınırlı daralma görülebilir.

USDTRY… Ülke Risk Primimiz 500'ün Altında… TCMB'nin döviz rezervinin geçtiğimiz haftaya göre artış göstermesinin ardından parite üzerinde TL lehine işlemlerin artmasıyla global bazda değer kazanan Dolar'a rağmen düşüş eğilimi görülmüştü. S-400'lerin teslimatının Haziran sonrasına ertelenmesi ve ABD ile S-400 üzerine yapılan görüşmenin TL üzerindeki baskıyı nispeten azalttığını söyleyebiliriz. ABD tarafında ise 1.çeyrek büyüme oranı beklentilere paralel olarak %3.1 olarak açıklanırken bir öncekine göre %3.2'de %3.1'e revize edildi. Bugün yurtiçinde açıklanacak olan 1. Çeyrek büyüme oranında ise beklenti %2.5 daralma yönünde. Ancak sanayi üretiminin ilk çeyrekteki değişimi göz önünde bulundurulduğunda büyüme oranında sınırlı daralma görülebilir. Sabah saatleri itibariyle 5.91 seviyesinde işlem gören paritede ülke risk primimizin 500 altına düşmesiyle birlikte düşüş eğilimi devam edebilir.

EURTRY… Aşağı Yönlü Seyri İvme Kazandı… Avrupa birliğindeki ekonomik ve siyasi riskler ile Euro baskı altında kalmaya devam ederken, TL'deki değerlenme ile düşüş eğilimi ivmelenen parite 6.59 seviyelerinde seyretmektedir.

EURUSD… Aşağı Yönlü Baskılanıyor… ABD ilk çeyrek büyüme oranı beklentilere paralel olarak açıklanırken bir öncekine göre %3.2'den %3.1'e revize edildi. Askıdaki konut satışlarındaki düşüşün ardından bir miktar geri çekilen Dolar endeksi 98 seviyesinde seyretmekte. Avrupa Birliği'ndeki ekonomik ve siyasi gündem ile baskılanan Euro ve global bazda değer kazanan Dolar ile paritenin düşüş eğiliminin ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Euro bölgesinde Almanya enflasyon oranı açıklanırken ABD tarafında ise PCE ve Michigan tüketici hissiyatı verileri takibimizde olacak.

XAUUSD… ABD Verilerinin Ardından Yükselişte… ABD- Çin ticaret anlaşmazlığının derinleşmesi ve Euro bölgesindeki krizlerle birlikte riskten kaçınma eğilimindeki artış ile değerli maden de tepki alımları artmakta. ABD'de açıklanan ilk çeyrek büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, askıdaki konut satışlarındaki düşüş Dolar endeksinin yükselişini bir miktar sınırlandırırken verilerle birlikte ekonomik görünümüne yönelik endişelerin artması talebi güvenli limana çevirmekte.

GLDGR… Ons Altın İle Hafif Yukarı Yönlü… Kurdaki düşüş ile geri çekilen gram altın sabah saatlerindeki Ons altının yükselişine paralel olarak hafif toparlanma eğiliminde.

BRENT… ABD, İran Petrol Satışını Sıfıra İndirmek İstiyor… Dün açıklanan ABD ham petrol stoklarında beklentilerin altında bir düşüş yaşanmasının ardından parite varil başına 65$ seviyesine geriledi. Jeopolitik riskler ile de aşağı yönlü baskılanan Brent petrol, ABD tarafından İran'a uygulanan yaptırımlardan hiçbir ülkenin muaf tutulmayacağını ve politikalarının İran petrol satışını sıfıra indirmek olduğunun açıklanması alımları sınırlandırarak düşüş eğilimini ivmelendirebilir.

S&P500…ABD İlk Çeyrek Büyüme Aşağı Yönlü Revize Edildi… ABD ilk çeyrek büyüme verisi beklentilere paralel açıklanırken şirket yatırımlarının zayıflamasıyla %3.2'den %3.1'e revize edildi. Dış politikalarında sert tutum izlemeye devam eden Başkan Trump ise son olarak Meksika'ya yasa dışı göçün önüne geçilebilmesi adına ithal edilen ürünlere %5 vergi uygulanacağını açıklaması vadeliler üzerinde baskı yaratırken endeks günü yükselişle kapattı.