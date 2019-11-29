Son Dakika Haberleri: Alıcısına teslim edilmeyen kozmetik ürünlerini polis buldu
Son Dakika Güncel Alıcısına teslim edilmeyen kozmetik ürünlerini polis buldu - Son Dakika

Alıcısına teslim edilmeyen kozmetik ürünlerini polis buldu

6 saat önce

Bir kozmetik firmasınca İstanbul'a gönderilen ancak alıcıya ulaşmayan binlerce kozmetik ürünü, Mersin'deki bir depodan çıktı.

Alıcısına teslim edilmeyen kozmetik ürünlerini polis buldu, System.String[]

Bir kozmetik firmasınca İstanbul'a gönderilen ancak alıcıya ulaşmayan binlerce kozmetik ürünü, Mersin'deki bir depodan çıktı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 130 bin lira değerindeki ürünlerin, kamyon sürücüsü tarafından sahibine ulaştırılmadığı belirlendi.

Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenleyen polis, ürünleri buldu.

Kaçan kamyon sürücüsü aranıyor.

İstanbul, Mersin, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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