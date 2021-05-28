Alıcıya sadece garanti belgesi verildi! Görünmez heykel 155 bin liraya alıcı buldu - Son Dakika

Alıcıya sadece garanti belgesi verildi! Görünmez heykel 155 bin liraya alıcı buldu

28.05.2021 09:16

İtalyan heykeltraş Salvatore Garau'nun "Io sono" (Benim) adlı görünmeyen eseri, açık arttırmada 15 bin euroya yani yaklaşık 155 bin TL'ye satıldı. Alıcıya, maddi olmayan eser ile ilgili sadece orijinalliğinin kanıtı olan garanti belgesinin verildiği öğrenildi.

İtalya'da görünmeyen heykel binlerce euroya alıcı buldu. İtalyan heykeltraş Salvatore Garau'nun "Io sono" (Benim) adlı görünmeyen eseri Milano'da bulunan Art-Rite müzayede evinde 6 bin euro fiyatla 18 Mayıs'ta açık arttırmaya çıkarılmıştı.

GARANTİ BELGESİ VERDİ

Sanatseverlerden biri açık artırmada, materyalsiz eser için 15 euro (yaklaşık 155 bin TL) ödedi. Alıcıya, maddi olmayan eser ile ilgili sadece orijinalliğinin kanıtı olan garanti belgesi verildi.

İtalya'da 'görünmez heykel' 15 bin Euro'ya alıcı buldu

"REDDEDİLEMEZ BİR GERÇEĞE TANIKLIK ETTİK"

Garau eserinin satışı hakkında yaptığı açıklamada, "Müzayede reddedilemez bir gerçeğe tanıklık etti. Boşluk, enerji dolu bir alandan başka bir şey değildir ve Heisenberg'in belirsizlik ilkesine göre boşluğumuzu boşaltıp geriye hiçbir şey kalmasa bile hiçbir şeyin ağırlığı yoktur. Bu nedenle yoğunlaşan ve kısacası içimizde parçacıklara dönüşen enerjiye sahiptir" dedi.

Garau, görünmez eserini daha önce, Milano'daki Scala Meydanı'nında düzenlenen sergisi dahilinde bir beyaz çerçeve içerisinde sergilemişti.

Alıcıya sadece garanti belgesi verildi! Görünmez heykel 155 bin liraya alıcı buldu

Türk Lirası, İtalyan, Milano, Heykel, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alıcıya sadece garanti belgesi verildi! Görünmez heykel 155 bin liraya alıcı buldu - Son Dakika Ekonomi


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