Son Dakika Haberleri: AliExpress’ten İnegöl’de e-ihracat semineri
Son Dakika Ekonomi Haber

AliExpress’ten İnegöl’de e-ihracat semineri

14 dakika önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve AliExpress Türkiye iş ortakları işbirliğinde e-ihracat semineri düzenlendi.

AliExpress’ten İnegöl’de e-ihracat semineri, System.String[]

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve AliExpress Türkiye iş ortakları işbirliğinde e-ihracat semineri düzenlendi.

İhracat, Türkiye, İnegöl, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin güvenli bölge adımı sonrası PKK/YPG'den sınırda bayrak oyunu
Rehabilitasyon merkezinden kaçtı, 18 saat sonra bulundu Çekya Başbakanı, çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:19:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AliExpress’ten İnegöl’de e-ihracat semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]