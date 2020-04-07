AliExpress Türk satıcılardan pazaryeri komisyonu almayacak

AliExpress, iş ortaklarının satış ve operasyonlarına destek olmak amacıyla, 18 Nisan 2020 itibari ile yapılacak satışlardan 3 ay boyunca hiç bir komisyon almayacağını duyurdu.



Alibaba Group bünyesindeki dünyanın önde gelen küresel e-ticaret pazaryeri AliExpress, Koronavirüs (COVID-19) salgınından etkilenen yerel satıcı ve işletmeler için vereceği destek paketini açıkladı.



AliExpress, iş ortaklarının satış ve operasyonlarına destek olmak amacıyla, 18 Nisan 2020 itibari ile yapılacak satışlardan 3 ay boyunca hiç bir komisyon almayacağını duyurdu. Şirketten yapılacak açıklamaya göre destekten hem mevcut satıcılar hem de yeni katılacak satıcılar faydalanabilecek.



Buna ek olarak şirket, Türk satıcıların satışa sundukları ürünler için ek pazarlama yatırımı yapacağını da duyurdu. Bu sayede, her geçen gün büyüyen e-ihracatın daha da arttırılarak ülke ekonomisine ve KOBİ'lere destek olunması hedefleniyor.



AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyonları Kıdemli İş Geliştirme Yöneticisi ve Türkiye Ülke Müdürü Yaman Alpata "Alibaba Grubu'nun misyonu her yerde ticaret yapmayı kolaylaştırmak. Kısa sürede binlerce satıcımız ve iş ortaklarımız ile dev bir ekosistem oluşturduk ve Türkiye'nin lider e-ihracat platformu haline geldik. Bu zor zamanlarda küçük büyük ayırt etmeden tüm satıcılarımıza elimizden geldiğinde destek olmak istiyoruz. Zaten mağaza açmak ücretsizdi, bu destek paketi kapsamında 3 ay boyunca komisyonu sıfırladık ve ek pazarlama yatırımları ile satıcılarımızın küresel satışlarını arttırmaya odaklandık." - İSTANBUL