Dilan Çiçek Deniz evleniyor mu?

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Geçtiğimiz yazdan beri birlikte olan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve cemiyetin ünlü ismi Alihan Aloğlu, ilişkilerinde ciddi bir adım daha atmış. Dilan Çiçek Deniz'i, anne ve babası Yasemin-Sedat Aloğlu ile tanıştıran Alihan Aloğlu, sevgilisini aile yemeklerine de götürmeye başlamış.

"DİLAN'I ÇOK SEVİYORLAR"

Haftada bir kez yenilen aile yemeklerine dahil olan Dilan Çiçek Deniz'in, Aloğlu ailesi tarafından çok sevildiği ifade edildi.

EVLENECEKLERİ KONUŞULUYOR

Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu'nun ilk fırsatta evlenebileceği konuşuluyor.