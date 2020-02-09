Alikanlılar'da Alper dönemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alikanlılar'da Alper dönemi - Son Dakika

Alikanlılar'da Alper dönemi

6 saat önce

İstanbul Malatya Alikanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği yeni yönetim kurulunu seçmek için toplandı.

Alikanlılar'da Alper dönemi, System.String[]

İstanbul Malatya Alikanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği yeni yönetim kurulunu seçmek için toplandı. Yapılan oylama sonucunda Erkan Alper dernek başkanı seçildi.


İstanbul Malatya Alikanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Dernek binasında yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda derneğin yeni yönetim kurulu, yapılan seçimle belirlendi. Oylama sonucunda, Erkan Alper, İstanbul Malatya Alikanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nin başkanı seçildi. Dernek başkanı Erkan Alper bütün üyelere teşekkür ederek, birlik beraberliği sürdüreceklerini vurguladı.


İstanbul Malatya Alikanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu şöyle oluştu:


"Dernek Başkanı Erkan Alper . Yönetim Kurulu Üyeleri: Haci Altaş, Murat Aksaç, Mehmet Altunay


Hikmet Sert, Abuzer Altun, Yusuf Başıbüyük ,Yusuf Toprak, İbrahim Karaca ve Nihat Arkın." - MALATYA

İstanbul, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TFF, Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ertelendiğini duyurdu
Çin İstanbul Başkonsolosu Wei'den koronavirüs açıklaması: Asıl dikkat etmemiz gereken, panik ve rivayetler virüsten daha korkunç Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı Gelecek Partisi'nden anket açıklaması: 6-7 puan arasında bir oyumuz olduğu söyleniyor

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 00:28:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alikanlılar'da Alper dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]