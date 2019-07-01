Son Dakika Haberleri: Alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Haber

Alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı

33 dakika önce

Libya'da General Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türk vatandaşı 6 denizci serbest bırakıldı.

Alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı, System.String[]
Libya'da General Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türk vatandaşı 6 denizci serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:25 Kaynak: İHA
Libya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları için kritik 72 saat Son dakika! Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları serbest bırakıldı Benzine 27 kuruş zam bekleniyor Sebzeyi bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladı! Şimdi paraya para demiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 13:58:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]