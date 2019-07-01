Alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı
33 dakika önce
Libya'da General Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türk vatandaşı 6 denizci serbest bırakıldı.
Libya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:25 Kaynak: İHA
'da General Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türk vatandaşı 6 denizci serbest bırakıldı.
Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları için kritik 72 saat
Son dakika! Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları serbest bırakıldı
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