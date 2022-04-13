Alime Toprak'a 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Alime Toprak'a 15 yıl hapis cezası

13.04.2022 00:58
Alime Toprak'a 15 yıl hapis cezası

Mersin'in Anamur ilçesinde 2 yıl önce çalıştıkları muz serasında eşi Ali Toprak'ın başına tarım aletiyle vurarak öldürdüğü ileri sürülen Alime Toprak, haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasından dolayı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde 2 yıl önce çalıştıkları muz serasında eşi Ali Toprak'ın başına tarım aletiyle vurarak öldürdüğü ileri sürülen Alime Toprak, haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasından dolayı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Silifke Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Alime Toprak ise Anamur Kapalı Cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Daha önceki duruşmalardaki savunmasını tekrarlayan Alime Toprak, tahliyesini talep etti.

Bir önceki duruşmada Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında Toprak'ın haksız tahrik indirimleri uygulanarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti sanık ve avukatların mütalaaya karşı savunmasını dinleyerek, kararını verdi. Heyet, Toprak'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, haksız tahrik indirimlerinin de uygulanmasından dolayı cezası 15 yıl oldu. - MERSİN

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Ali Toprak, Mersin, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alime Toprak'a 15 yıl hapis cezası - Son Dakika


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