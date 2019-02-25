Alimlerden Mısır'daki İdamlara Tepki

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Ehl-i Sünnet Alimler Birliği (ESAB) üyeleri, Mısır'da Müslümanların idam edilmesini ortak açıklamayla kınadı.

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Ehl-i Sünnet Alimler Birliği (ESAB) üyeleri, Mısır'da Müslümanların idam edilmesini ortak açıklamayla kınadı.



Açıklamada, küresel güçlerin planları ve bölge ülkelerinin desteğiyle seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi darbeyle devirdikten sonra zulme direnen binlerce Müslümanı katleden ve binlercesini de zindana atan Sisi'nin, son günlerde 9 masum insanı daha idam etmesinin dünya kamuoyunda kayda değer bir tepki dahi görmediği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Alimler birlikleri olarak, Mısırlı kardeşlerimize reva görülen bu idam, işkence ve her türlü zulmü nefretle telin ediyor ve Mısır hükümetinin bu zulme bir an önce son vermesini istiyoruz. Gayrimeşru iktidara karşı direnen kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduğumuzu ilan ediyor, ikiyüzlü Batılı ülkeleri ve sözde insan haklarını savunan kurum ve kuruluşlarını bu sahtekarlıklarına son vermeye ve o insanlık düşmanı zalimleri desteklemekten ve zulümlerine seyirci kalmaktan vazgeçmeye davet ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı bu ve benzeri durumlarda süratli bir şekilde devreye girip uluslararası arenada üzerine düşen görevini yapmaya davet ediyoruz.



Ümmetin umudu olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetini, bu insanlık ayıbı karşısında inisiyatif almaya, uluslararası ilgili kuruluşları acilen harekete geçirmeye ve dünya kamuoyunda konuyu gündemde tutmak suretiyle zalimleri baskı altına almaya ve mazlumlara sahip çıkmaya davet ediyoruz. Dünyanın dört bir tarafındaki Ümmet-i Muhammed'i kardeşlerine sahip çıkma ve zalimlere karşı durma hususunda şiddetten uzak her tür meşru yolu azami derecede kullanmaya ve bu konuda ısrarcı olmaya hassaten çağırıyoruz."

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