Son Dakika Haberleri: Alın kırışıklıkları çözümsüz değil
Son Dakika Güncel Alın kırışıklıkları çözümsüz değil

Alın kırışıklıkları çözümsüz değil

1 saat önce

Dr. Meltem Ayran, botoks ile alın kırışıklıklarından kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Alın kırışıklıkları çözümsüz değil, System.String[]

Dr. Meltem Ayran, botoks ile alın kırışıklıklarından kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Meltem Ayran, "Üst yüz bölgesinde olan kırışıklıklar toksin uygulamalarıyla kolaylıkla çözülebilir. Botoks, kaş arası, alın ve göz çevresindeki kırışıklıkları açmada çok etkilidir. Botoks, mikrobotoks dediğimiz yöntemle tüm yüzde de uygulanabilir. Amerika'da botoks preventif(önleyici) amaçlı yaygın olarak kullanılmaktadır. 20'li yaşlarda göz çevrenizde mimik yapmazken çizgiler oluşmaya başladıysa bu çizgiler derinleşmeden önlem almak hiç mantıksız değil. Bu erken yaşta gerekli gereksiz her şeyi yaptırmak anlamına gelmiyor tabii ki. Bu konuda tecrübeli olan hekiminiz sizi zaten yönlendirecektir" dedi.

DR. AYRAN, BOTOKSUN KULLANILDIĞI ALANLAR HAKKINDA ŞU BİLGİLERİ VERDİ:

"Alın, kaş arası, kaz ayakları, yüzdeki ince çizgiler, gummy smile( gülerken diş etlerinin gözükmesi), boyun çizgileri, diş sıkma problemleri, terleme, el-ayak, koltuk altı, genital bölge, botoksun ortalama ömrü 4-6 ay olsa da bu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. 3 ayda bir botoks yapılabilir. Düzenli yapılan 4-5 botokstan sonra kaslarınız eskisi gibi aktif olmayacaktır. Kadın ve erkekte en çok uyguladığımız medikal estetik işlemidir."

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
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