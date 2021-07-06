Alın terine kömür karası karışanlar: "Mangal kömürü işçileri" - Son Dakika

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde geçimlerini mangal kömürü üreterek sağlayan işçiler, sıcak hava ve yakılan kömürün yaydığı ısıya rağmen yoğun bir mesai harcıyor.

Mangal kömürü üretimi için Mardin'den gelerek ilçeye bağlı Pelitli köyüne yerleşen Eren ailesi, burada geçici olarak kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan ve traktörlerle ormanın yakınlarına kadar giden işçiler, ardından yürüyerek meşelerin bulunduğu dağlık alanlara dağılıyor.

Orman İşletme Müdürlüğünce orman sahalarında yürütülen gençleştirme çalışmaları kapsamında belirlenen alanlarda kestikleri meşe odununu, kurdukları ocaklarda, 2 ila 3 hafta arasında kontrollü şekilde ve başında 24 saat nöbet tutarak yakan işçiler, ardından soğutma çalışması yapıyor.

Üretimlerini doğal yöntemlerle yapıyorlar

Atalarından gördükleri doğal yöntemlerle üretim yapan işçiler, ocaktan çıkan odun kömürlerini çuvallara doldurarak kamyona yükledikten sonra alıcılara ulaştırıyor.

Bu süreçte yaşamlarının büyük bir kısmı konakladıkları çadırda, ormanda ya da odun kömürü elde etmek için yaktıkları odunların başında nöbet tutarak geçiren ve yüzlerinden kömür karası eksik olmayan işçiler, ateş başında verdikleri zahmetli mücadeleye eş ve çocukları da destek oluyor.

İşçilerden Abidin Eren, AA muhabirine, ailesi ile çalışmak için Erzincan'a geldiğini ve 30 yıldır bu işle uğraştığını söyledi.

Erzincan Orman İşletme Müdürlüğünün belirlemiş olduğu bölgede orman bakım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Eren, şöyle konuştu:

"Çoluk çocuk herkes sabah saat 06.00'da kalkarız. Bir kısmımız ormana kesime gider, bir kısmımız ise odun çeker. Yaptığımız iş aslında çok riskli bir iş. Ben 30 yıldır bu mesleğin içindeyim. Çok şükür bu güne kadar bir kaza atlatmadık çünkü tedbirlerimizi alıyoruz. Özellikle bu aylarda çalışmak çok zor. Hem havanın sıcaklığı hem de 90 derece kömürün sıcaklığı insanı perişan ediyor. Kömürün sıcaklığı tek başına yetiyor."

"Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz"

İşçilerinden Mazlum Eren de üretilen kömürün çuvala girene kadar birçok aşamadan geçtiğini anlattı.

Büyük ve küçük olmak üzere iki ocak kurduklarını dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz büyük ocak 20-25 günde, ufak ocak ise 5-6 günde yanarak kömür haline gelir. Ocağın yanma süresi ortalama 10 gündür. Yaptığımız işin tehlikesi var. Üstündeki toprak altındaki ise yanan odun. Bir boşluk yaratsa ve siz de o boşluğa basarsanız ayağınız yanar. Tabi bunun yanı sıra ocağın patlaması da var. Ocağınızın ateşi gürlediği zaman dumanı kısmazsanız patlama da olabiliyor. Şimdi kolay ekmek yok ama çok şükür bizler de ekmeğimizi alın terimizi buradan kazanıyoruz."

Mahir Eren de odun kömürü üretimindeki en zor kısmın, ocaktan kömürü çıkartmak olduğunu vurgulayarak "Haziran ve temmuz aylarında sıcaklar başlıyor. Bizim buradaki en zor işimiz kömür çıkarmak. Çıkaracağımız kömür sıcaklara denk geliyor." ifadelerini kullandı.