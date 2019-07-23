Son Dakika Haberleri: Alin Tosca: "Çok iyi bir sezon bizi bekliyor"
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Alin Tosca: "Çok iyi bir sezon bizi bekliyor"

1 saat önce

Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Alin Tosca, çok iyi bir sezonun kendilerini beklediğini söyledi.

Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Alin Tosca, çok iyi bir sezonun kendilerini beklediğini söyledi.
Gaziantep ekibinin Yunanistan'ın PAOK takımından transfer ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu, kulübün resmi YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Gazişehir Gaziantep'e geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi.
Gazişehir Gaziantep'i tercih ettiği için mutluluk duyduğunu ve başkanlarının oldukça hırslı biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Kendisi çok hırslı bir teknik adam. Enerjisi çok yüksek ve bunu her zaman takımına yansıtır. Maçları kazanmak için her şeyini verecektir. Eminim çok iyi bir sezon bizi bekliyor. Burada hepimizin ortak hedefi var. Üst sıralarda yer almak istiyoruz. İyi bir takımımız var ve daha iyi olacaktır. Çok ciddi ve iyi çalışarak daha iyi olacağımıza inanıyorum. Başkanımız, ailelerimiz ve taraftarımız için bunu yapacağız."
Alin Tosca: Çok iyi bir sezon bizi bekliyor
Yunanistan, Gaziantep, Tosca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:43 Kaynak: AA
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