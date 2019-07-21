Son Dakika Haberleri: Alin Tosca, Gazişehir Gaziantep'te
Son Dakika Spor Haber

Alin Tosca, Gazişehir Gaziantep'te

1 saat önce

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Alin Tosca'yı renklerine kattı.

Alin Tosca, Gazişehir Gaziantep'te, System.String[]
Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Alin Tosca'yı renklerine kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, Alin Tosca ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı imza töreninde Rumen savunma oyuncusuyla resmi sözleşme imzalandı.
Son olarak Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen 27 yaşındaki Rumen futbolcu, takımın Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampa katıldı.
Gaziantep, Tosca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Feghouli, Filistin bayrağıyla gönülleri fethetti Ronaldo ve Merih Demiral'in gol sevinci Fenerbahçe, YouTube'da 1 milyon aboneye ulaştı! Bir ilki başardı Galatasaray idmanında Donk, Hasan Şaş'ı sakatladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 19:18:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alin Tosca, Gazişehir Gaziantep'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]