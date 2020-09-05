Alin Yazıcı, Yıldız Biniciler Balkan Kupası'nın ilk ayağında 3. oldu

Bulgaristan'da düzenlenen Yıldız Biniciler Balkan Kupası'nın ilk ayağında Alin Yazıcı üçüncü oldu.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Ascatano Z" ve "Fell Capone" isimli atlarıyla parkuru hatasız tamamlayan Alin Yazıcı, Yıldız Biniciler Balkan Kupası'nın ilk ayağını "Fell Capone" isimli atıyla üçüncü sırada tamamladı.
Organizasyon yarın sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 10:37 - Kaynak: AA
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