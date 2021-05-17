Paramparça dizisiyle şöhrete kavuşan oyuncu Alina Boz, şu sıralar Burak Deniz ile birlikte başrolünü paylaştığı Maraşlı dizisinde boy gösteriyor.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Yer aldığı projelerde gösterdiği başarılı performansıyla isminden sıkça söz ettiren güzel oyuncu rekor bir reklam anlaşmasına imza attı.

1 MİLYON TL KAZANDI

Duru markasının yeni reklam yüzün olan Alina Boz'un bu reklam anlaşmasından 1 milyon TL kazandığı öğrenildi. Çekimleri geçtiğimiz hafta Bursa'da yapılan reklam filmi, önceki gün yayına girdi.

Güzel oyuncunun yaz boyunca Duru markasının farklı reklam filmlerinde yer alacak.