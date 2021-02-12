Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti

Burak Deniz'le başrollerini paylaştığı Maraşlı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Alina Boz, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de mest etmeye devam ediyor. Dizideki rol arkadaşı Deniz ile verdiği pozlar sık sık gündem yaratırken, oyuncunun bu kez üstsüz paylaşımı olay oldu.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULTU

Mahur karakterine hayat veren güzel oyuncu, sosyal medya hesabı Instragram'dan üstsüz poz verdiği siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı. Alinaz boz, kısa süre içinde hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, güzelliğiyle mest etti.

DAHA ÖNCE DE CESUR POZLAR VERMİŞTİ

Rus anne ve babanın kızı olan Alina Boz, Maraşlı dizisi ile şöhret basamaklarını hızla çıkmaya başladı. Güzel oyuncu en son Şamdan dergisi için verdiği cesur pozlarıyla hayranlarından büyük beğeni kazanmıştı.