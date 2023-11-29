 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah davetiyesi ortaya çıktı - Son Dakika

Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah davetiyesi ortaya çıktı

5 aydır aşk yaşayan ve 2 Aralık'ta nikah masasına oturmaya hazırlanan Umut Evirgen ile Alina Boz çiftinin davetiyesi ortaya çıktı. Sade bir davetiye tercih eden çift, nikahın ardından arkadaşlarıyla kutlama yapacak.

Alina Boz ve Umut Evirgen\'in nikah davetiyesi ortaya çıktı
29.11.2023 - 16:11,  Güncelleme: 16:20
Abone Ol

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla genç yaşta şöhreti yakalayan Alina Boz, 5 ay önce işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan ve evlilik kararı alan çiftin düğün davetiyesi ortaya çıktı.

MEKANINDA EĞLENCE DÜZENLEYECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alina Boz ve Umut Evirgen çifti 2 Aralık Cumartesi günü nikah masasına oturacak. Düğün yerine parti vermeyi tercih eden ikili sade bir davetiye tercih etti. Ünlü isimler, davetiyelerini de yakın çevresine göndermeye başladı. Evirgen nikah sonrası sahibi olduğu mekanda düzenleyeceği after partide dostlarıyla eğlenecek. Nikah şahidi olarak hangi arkadaşlarını seçecekleri merak konusu olan Boz ve Evirgen'in düğün yemeğini Somer Sivrioğlu hazırlayacak.

İşte çiftin davetiyesi:

Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah davetiyesi ortaya çıktı
Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah davetiyesi ortaya çıktı
Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah davetiyesi ortaya çıktı
Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah davetiyesi ortaya çıktı

Umut Evirgen, Alina Boz, Ünlüler, Evlilik, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Ünlüler Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah davetiyesi ortaya çıktı - Son Dakika


16:02
Sorduğu soru yüzünden linç edilen Eylül Öztürk, fena patladı: Cehalette son nokta, gücüm kalmadı Sorduğu soru yüzünden linç edilen Eylül Öztürk, fena patladı: Cehalette son nokta, gücüm kalmadı
15:42
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi Beştepe'de başladı! Yerel seçimde Adana, Mersin ve Manisa MHP'ye bırakılıyor Erdoğan-Bahçeli görüşmesi Beştepe'de başladı! Yerel seçimde Adana, Mersin ve Manisa MHP'ye bırakılıyor
15:35
Dürüme saç teli koyan kişi güvenlik kamerasına yakalandı Dürüme saç teli koyan kişi güvenlik kamerasına yakalandı
15:35
Fatih Terim Fonu'nun sonunu getiren GPS cihazı ortaya çıktı Fatih Terim Fonu'nun sonunu getiren GPS cihazı ortaya çıktı
15:33
İstanbul'da fırtına can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti, istinat duvarları çöktü, yollar göle döndü İstanbul'da fırtına can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti, istinat duvarları çöktü, yollar göle döndü
15:09
Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife yarından itibaren geçerli Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife yarından itibaren geçerli
15:09
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi son gün yarın Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi son gün yarın
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile ilgili soruya kızdı: Allah Allah, lafa bak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile ilgili soruya kızdı: Allah Allah, lafa bak

Son Dakika
16:02 Sorduğu soru yüzünden linç edilen Eylül Öztürk, fena patladı: Cehalette son nokta, gücüm kalmadı
15:42 Erdoğan-Bahçeli görüşmesi Beştepe'de başladı! Yerel seçimde Adana, Mersin ve Manisa MHP'ye bırakılıyor
15:35 Fatih Terim Fonu'nun sonunu getiren GPS cihazı ortaya çıktı
15:35 Dürüme saç teli koyan kişi güvenlik kamerasına yakalandı
15:33 İstanbul'da fırtına can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti, istinat duvarları çöktü, yollar göle döndü
15:09 Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife yarından itibaren geçerli
15:09 Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi son gün yarın
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile ilgili soruya kızdı: Allah Allah, lafa bak
14:54 TFF'den Ali Koç'u işaret eden Altaylı'ya cevap: Suudi Arabistan'da oynama fikri bize ait
14:53 İsrail, Katar'ı açık açık tehdit etti: Gazze'deki savaş bittikten sonra sizinle de hesaplaşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2023 16:20:40. #1.12#
SON DAKİKA: Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah davetiyesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement