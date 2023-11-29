Alina Boz ve Umut Evirgen\'in nikah davetiyesi ortaya çıktı

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla genç yaşta şöhreti yakalayan Alina Boz, 5 ay önce işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan ve evlilik kararı alan çiftin düğün davetiyesi ortaya çıktı.

MEKANINDA EĞLENCE DÜZENLEYECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alina Boz ve Umut Evirgen çifti 2 Aralık Cumartesi günü nikah masasına oturacak. Düğün yerine parti vermeyi tercih eden ikili sade bir davetiye tercih etti. Ünlü isimler, davetiyelerini de yakın çevresine göndermeye başladı. Evirgen nikah sonrası sahibi olduğu mekanda düzenleyeceği after partide dostlarıyla eğlenecek. Nikah şahidi olarak hangi arkadaşlarını seçecekleri merak konusu olan Boz ve Evirgen'in düğün yemeğini Somer Sivrioğlu hazırlayacak.

İşte çiftin davetiyesi: