Alınan önlemlerle otellerdeki yiyecek içecek israfı sıfıra düştü - Son Dakika

Alınan önlemlerle otellerdeki yiyecek içecek israfı sıfıra düştü

Alınan önlemlerle otellerdeki yiyecek içecek israfı sıfıra düştü Yeni tip tatil israfı önledi Korona virüs (Kovid-19) salgının nedeniyle 5 yıldızlı tam pansiyon otellerdeki açık büfelerde israf sıfıra düştü.

Alınan önlemlerle otellerdeki yiyecek içecek israfı sıfıra düştü

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Yeni tip tatil israfı önledi

MUĞLA - Korona virüs (Kovid-19) salgının nedeniyle 5 yıldızlı tam pansiyon otellerdeki açık büfelerde israf sıfıra düştü. Alınan önlemler kapsamından aşçılar tarafından turistlere verilen yemekler israfın önüne geçti.

Yıllardır tartışılan 5 yıldızlı otellerdeki yiyecek içecekteki israf konusu bu yıl yaşanmadı. Bodrum'daki bir çok otelde israflar sıfıra düştü. Salgın nedeniyle açık büfelere cam siperlik takan oteller, yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle açık büfeli olan otellerde bulunan cam siperliklerin bir tarafında aşçılar dururken diğer tarafından turistler bekliyor. Yiyeceklerini aşçılardan isteyen turistler yiyecekleri kadar yemek alıyor. Açık büfelerde en çok israf edilen ekmek ise tamamen sıfıra düşmüş durumda. Hijyen konusuna çok dikkat eden oteller restoran girişlerinde maske takmanın zorunlu olduğu konusunda yerli ve yabancı turistleri uyarıyor. Bazı oteller ise restoran girişlerine yerleştirdiği termal kameralarla 24 saat boyunca restoran girenlerin ateşini ölçüyor

Rixos Premium Bodrum Oteli yiyecek içecek Müdürü İsmail Yelpaze salgına karşı çok ciddi önlemler aldıklarını belirterek "Sağlık Bakanlığımızın ve Dünya Sağlık Örgütünün belirlemiş olduğu kurallara özenle dikkat ediyoruz. Restoranımızın girişinde termal kamera sistemi var bu kamera sayesinde misafirlerimiz gözetim altında oluyorlar. Eğer vücut ısıları 38 derece ve üzerine çıktığında bize bir uyarı geliyor anında bizde misafirlerimizin ateşlerini tekrardan ölçüyoruz. Şimdiye kadar böyle bir vaka ile karşılaşmadık ama eğer karşılaşırsak gözlem odasına alıp orada bekletiyoruz. Biz açık büfelerimizde çok sıkı bir önlem aldık. Açık büfe ile misafirlerimizin temasını en aza indirdik. Restoranda yemek yiyecek olan misafirlerimize maske dağıtıyoruz. Büfe kullanımlarında kesinlikle maske kullanıyorlar. Her büfemizin önünde cam siperlikler var. Dezenfekte olmuş, maskesi ile eldiveni ile cam siperliklerin arkasında duran aşçılarımız tarafından yemekler ikram ediliyor" dedi.

İsrafın önüne geçildi

İsrafın azaldığını ifade den Yelpaze "genel olarak bir israf şu anda söz konusu değil. Bizim yemeklerimiz o kadar lezzetli ki önlemlerin bu duruma bir katkısı olmuştur ama yemek tabaklarına baktığımızda öyle bir yemek artığı görülmüyor. Misafirlerimizin kendisi alması ile aşçıların vermesi arasında bir fark var. Biz kendimizden de biliyoruz, yemekleri kendimiz alırsak biraz daha fazla alabiliyoruz. Misafirlerimize aşçılarımız yemekleri ikram edince biraz katkısı olmuştur. Biz israf olduğunu ve israf edildiğini düşünmedik. Yemek yenilen tabaklara baktığımızda Allaha şükür bir israf söz konusu değil" dedi.

Koronavirüs, Bodrum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Alınan önlemlerle otellerdeki yiyecek içecek israfı sıfıra düştü - Son Dakika
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