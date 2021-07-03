Alıncık köyü altyapı ve içme suyu çalışmaları - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Alıncık köyünün altyapı, kanalizasyon ve içme suyu ihalesinin yapıldığı bildirildi

Altıntaş AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Zeki Öztürk, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Alıncık köyümüzün altyapı, kanalizasyon ve içme suyu hattının yenilenmesi ihalesini, ilçe Kaymakamımız Mehmet Can İrdelp başkanlığında birlik encümenleri ve özel idare müdürümünüz ile gerçekleştirdik. Yüzde 50'sini il Özel İdare Müdürlüğü kaynaklı, yüzde 50'sini ise Altıntaş Kaymakamlığı Köy-des bütçesinden yapacağımız Alıncık köyümüzün altyapısı hayırlı olsun. Daha güvenli ve yaşanabilir köyler imar etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA