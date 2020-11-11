Alinur Aktaş, Bursa'nın canla başla geçen 1000 gününü paylaştı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir'de göreve gelmesinin ardından bugüne kadar geçen 1000 günde hayata geçirdikleri projeleri kamuoyu ile paylaştı. Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Aktaş, "Ben inanıyorum ki yarınlarımız çok daha güzel olacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki 1000 gününü değerlendirdi. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, partinin il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi kurmaylarının da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Aktaş, vefatının 82'inci yılı nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anarak sözlerine başladı. Bugün vefatının 11'inci yılı olan eski Büyükşehir Belediye Başkanlarından Hikmet Şahin'i de rahmetle anan Başkan Aktaş, bugüne kadar Bursa'ya hizmet eden, taş üstene taş koyan herkese teşekkür etti.

Canla başla yola çıktık

Osmanlı'ya payitaht olan Bursa'nın geçmişten aldığı ilhamla geleceğe ışık tutmaya devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, Bursa'nın sanayiden tarıma, spordan turizme kadar çok geniş bir yelpazede lokomotif şehir olma özelliği ile Türkiye'nin kalkınmasına güç verdiğini hatırlattı. Bursa gibi böylesi bir kente hizmet etmenin kendisine nasip olduğu için mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "1000 gün önce Bursa'ya, Bursalılara hizmet etmek üzere 'canla başla' diyerek yola çıktık. Ağır bir sorumluluk aldığımızın bilinciyle çıktığımız bu yolda Bursa'nın geleneksel dokusunu bozmadan, onu içinde yaşayanların huzur bulduğu bir şehir olarak geleceğe taşımak için bütün gayretimizi ortaya koyacağımızın sözünü verdik. Söz verdiğimiz gibi bir taraftan bu nadide şehrin var olan değerlerini korurken, diğer yandan da yeni değerlerle zenginleştirmeye çalıştık. Bursa'nın yarınlarını inşa etmek için ortak akıl doğrultusunda ürettiğimiz projelerimizi bir bir hayata geçirdik. 1000 gün yerel yönetimler tarihinde kısa bir zaman gibi görünebilir ancak biz bu 1000 güne çok şeyler sığdırdık. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kabinedeki tüm bakanlarımız, milletvekillerimiz il ve ilçe teşkilatlarımız, ilçe belediye başkanlarımız Bursa'mızın gelişimi için gücümüze güç kattılar" dedi.

Ankara'ya mekik dokuduk

Bu süreçte Bursa Ankara arasında adeta mekik dokuduklarını ve bunların sonuçlarını da kısa sürede aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, ulaşım, kentsel dönüşüm, çevre, spor, sanayi ve teknoloji alanlarında ilgili bakanlıklarımızın desteklerini Bursalılarla paylaştıklarını vurguladı. Hanlar Bölgesi gibi Bursalıların uzun yıllardır konuştuğu bir projenin bu görüşmeler sayede hayata geçtiğini dile getiren Başkan Aktaş, gençlerin daha konforlu ortamlarda spor yapmalarına imkan sağlayan tesislerin, devlet eliyle ilk kez Bursa'da yapılacak raylı sistem hattının bu görüşmeler sayesinde hayat bulduğunu açıkladı. Başkan Aktaş, destekleriyle Bursa'ya güç veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlara, milletvekillerine, ilçe belediye başkanlarına, partinin il ve ilçe başkanları ile tüm yönetim kademelerine de teşekkür etti.

Yol medeniyettir

'Yol medeniyettir' diyerek geride kalan 1000 günde ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, bugüne kadar 450 kilometre asfalt, 951 kilometre sathi kaplama, 13 tane köprü yapımını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Toplu ulaşımın daha sağlıklı hale gelmesi amacıyla Burulaş bünyesine 271 yeni otobüs kazandırdıklarını kaydeden Başkan Aktaş, Özel Halk Otobüsü filosunun da yüzde 75'inin yenilenmesini sağladıklarını açıkladı. BUDO'da 39 liralık tek fiyat uygulaması ile büyük bir indirim yaptıklarını, toplu taşımada 3 yıldır öğrencilere hiç zam yapmadıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, akaryakıt, işçilik, bakım giderleri gibi sürekli artan masraflara rağmen toplu ulaşımdaki fiyat artışının 3 yıl boyunca yüzde 14 ile sınırlı tutulduğunu da sözlerine ekledi.

Dönüşüm başladı

Dönüşüm çalışmaları kapsamında "Yeşil Bursa' her şeyin en iyisine layıktır" diyerek nitelikli yeşil alan çalışmaları ve devasa dönüşüm projelerini gündeme aldıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, "Kent Meydanı kentsel dönüşümü, Çekirge Teras projesi, tarihi eserlerin restorasyonu, pazar yerleri ve otopark düzenlemeleri, sahil çalışmaları, meydan düzenlemeleri gibi projeleri uygulamaya aldık. Böylece şehrimizin layık olduğu çevreci uygulamalar yanında hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalara da imza atmış olduk. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı bir Bursa'da yaşaması için üstyapı yatırımlarının yanında alt yapıya da büyük önem verdik. 17 ilçemizde toplam 2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. İçme suyundan kanalizasyon hattına, yağmur suyu hattından arıtma tesislerine kadar pek çok çalışmaya imza attık. Bugüne kadar 1.466.389 metre içme suyu hattı, 907.800 metre kanalizasyon hattı, 383.809 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdik. Yine 73 adet su deposu ve 10 adet arıtma tesisini Bursa'ya kazandırıldık. Su faturalarından katı atık bedelini çıkardık ve halkımız bu uygulamadan çok memnun kaldı" diye konuştu.

Başkan Aktaş, yeşili daha da arttırmak için 1,5 milyon metrekare nitelikli yeşil alan hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, Vakıfköy Kent Parkı, millet bahçeleri, rekreasyon alanları ve rehabilite edilen alanlardaki ağaçlandırma çalışmaları ile Bursa'ya nefes aldırdıklarını da sözlerine ekledi.

Turizm hedefinden şaşmadık

Bursa'nın turizm pastasından hak ettiği payı alması için rotaya turizme çevirdiklerini ve pandemi sürecinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen turizm hedefinden şaşmadıklarını açıklayan Başkan Aktaş, "Pandemi sürecinde olduğumuz için turizmle alakalı heyecanımızı yitirdiğimizi hiç kimse düşünmesin. Hatta biz turizmi müstakil bir daire başkanlığına dönüştürdük. İnşallah normal sürece geçtiğimizde bu pastadan çok daha fazla pay alabilmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Hanlar Bölgesinde yapılan yıkım çalışmaları, Gölyazı'ya yapılan yatırımlar, Bey Sarayı'nın ortaya çıkarılması, restorasyon çalışmaları, gastronomi çalışmaları, doğa turizmi tanıtım çalışmaları gibi projelerle Bursa'mızın turizm pastasından aldığı payı daha da artırmaya çalışıyoruz" dedi.

Her yıl 1,5 milyon fidan

Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Fide ve fidan desteği ile çiftçimizin yanında olduk. Mevcut marka olmuş tarım ürünlerinin yanında özellikle Bursa'mızın yaban mersini ve ahududu üretimine de merkez olması için özel bir çaba sarf ediyoruz. Çiftçimize her yıl ortalama 1,5 milyon fide fidan dağıtıyoruz. Çiftçimizin ürettiği ürünleri dünya pazarları ile buluşturuyoruz. Hayvancılığı teşvik eden uygulamaları devreye alıyoruz. Kısacası Bursa'da uygulanan birçok proje sayesinde üreten Bursa olarak ülkemizin kalkınmasına destek veriyoruz" diye konuştu.

Yaşama değer katan hizmetler

Bursalıların bu şehirde keyifle yaşamaları için çok önemli sosyal projelere de imza attıklarını dile getiren Başkan Aktaş, ana kucağından meslek edindirme kurslarına, hasta bakımdan sokak hayvanlarının beslenme ve bakımına, gençler için hayata geçirdikleri kütüphaneler, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerden hayata dokunan daha pek çok çalışmayı hizmete sunduklarını söyledi. Özellikle pandemi sürecinde 'Bursa için omuz omuza' diyerek Türkiye'nin en kapsamlı sosyal destek paketini hazırladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Bu süreçte binlerce ihtiyaç sahibi hemşehrimizi dolaştık. Hiç kimse kimsesiz hissetmesin diye kapı kapı dolaştık, canla başla çalıştık. Erzak kolyeleri, pazar fileleri, ekmek dağıtımları, hijyen paketleri, sıcak yemekler, evde bakım hizmetleri, 65 yaş üstüne özel hizmetler, Kart 16 ile alışveriş desteği, dezenfektan çalışmaları gibi sosyal hizmetlerimizi ivedilikle ve kesintisiz hayata geçirerek sürecin kolay satılması için var gücümüzle çalıştık. Yine pandemiyi fırsat bilerek ana arterlerimizi 80 bin ton asfaltlama ile sil baştan yeniledik" dedi.

Bu süreçte Elazığ, Malatya ve son olarak İzmir'de can kayıpları ve ciddi hasarlara yol açan depremlerin meydana geldiğini hatırlatan Başkan Aktaş, Bursa olarak bu gibi durumlarda Türkiye'nin her yanında ihtiyaç durumunda vatandaşların yanında olduklarını da hatırlattı.

"Yarınlar çok daha güzel olacak"

Bütün bu projelerin yanında devam eden çok önemli çalışmalarının olduğunu da kaydeden Başkan Aktaş, "İnşallah tamamlandıkça hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz ve bu eserlerin Bursa'ya kattıkları canlılığa hep beraber şahit olacağız. Sözün özü 1000 günde Bursa'mız için pek çok önemli hizmete imza attık. Bundan sonra da yine aşkla Bursa için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bursa'nın yarınları bu günlerinden daha güzel olacak hiç şüpheniz olmasın. Bu inançla kadim şehir Bursa'yı değerleri ile yaşatmak vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yarınların bugünden daha güzel olması için el birliği ile bize verilmiş bu yetki ve sorumluluk dahilinde gece demeden gündüz demeden hafta sonu, tatil, bayram demeden, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan ekip arkadaşlarımızla birlikte koşturacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Amacımız baki kalan bu kubbede, bu kutlu şehirde hoş bir seda bırakmaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA