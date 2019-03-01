Son Dakika Haberleri: Alinur Aktaş'ın Seçim Ofisi Açılışı

Alinur Aktaş'ın Seçim Ofisi Açılışı

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş'ın seçim ofisi törenle açıldı.

Alinur Aktaş'ın Seçim Ofisi Açılışı, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş'ın seçim ofisi törenle açıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki ofisin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Açılışta konuşan Aktaş, 15 yıldır belediye başkanlığı yaptığını hatırlattı.

31 Mart seçimlerinin sadece belediye seçimi olmadığını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Ülkemizin daha mutlu yarınlara, daha güçlü Türkiye için hedefe hızlı koşacağı, hep birlikte el birliğiyle, kol kola, yürek yüreğe, gönül gönüle hedeflere koşacağı seçimdir. Bu seçim bu nedenle çok önemli ve değerlidir. Seçim ofislerimiz, daha güzel bir Bursa'ya, Türkiye'ye ve yarınlara ulaşmak için AK Parti'li ve MHP'li hatta bu işe katkı veren Büyük Birlik Partili kardeşlerimiz ve arkadaşlarımızla bu ülkeye inanmış her bir fertle hedefe ulaşmak için güzel bir mekan olsun inşallah."

Konuşmaların ardından büronun açılışı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:37 Kaynak: AA

Bursa, AK Parti, Alinur Aktaş, Politika
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